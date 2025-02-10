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У известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь: что известно о ее состоянии

Марина Дюжева вовремя обратилась к медикам

10 февраля 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Одна из известных российских актрис Марина Дюжева, воздерживавшаяся от комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, столкнулась с серьезным заболеванием – у нее диагностировали рак горла.

У известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь: что известно о ее состоянии

Марина Дюжева (фото из открытых источников)

Как передают российские СМИ, болезнь была обнаружена на начальной стадии, что позволило актрисе успешно пройти лечение.

"По имеющейся информации, Дюжева обратилась к врачам полтора года назад. Она жаловалась на неприятные ощущения в горле и сильную сухость во рту. После обследования медики установили диагноз – онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили на небной миндалине", – пишут российские медиа.

Актрисе был назначен курс химиотерапии, после которого ее состояние улучшилось.

"Медики немедленно приступили к лечению. Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, что помогло уничтожить все злокачественные клетки. В настоящее время актриса остается под наблюдением специалистов", – сообщают источники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной советской актрисы диагностировали смертельную болезнь. Советская и российская актриса Галина Польских в декабре 2024 года перенесла пневмонию, повлекшую развитие пневмофиброза – необратимого поражения легких. Недавно она снова обратилась в больницу из-за всеобщего ухудшения самочувствия.

После госпитализации врачи диагностировали у 85-летней артистки онкологическое заболевание – злокачественную опухоль почки. Как сообщают российские СМИ, представитель Польских отметил, что актриса не оставалась в больнице для прохождения лечения и находится дома. Стадия болезни и особенности ее течения не разглашаются. Ранее Галина Польских пережила тяжелую депрессию, вызванную трагедией в семье – в результате аварии ее внук потерял ногу.



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