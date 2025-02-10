У известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь: что известно о ее состоянии

Одна из известных российских актрис Марина Дюжева, воздерживавшаяся от комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, столкнулась с серьезным заболеванием – у нее диагностировали рак горла.

Марина Дюжева (фото из открытых источников)

Как передают российские СМИ, болезнь была обнаружена на начальной стадии, что позволило актрисе успешно пройти лечение.

"По имеющейся информации, Дюжева обратилась к врачам полтора года назад. Она жаловалась на неприятные ощущения в горле и сильную сухость во рту. После обследования медики установили диагноз – онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили на небной миндалине", – пишут российские медиа.

Актрисе был назначен курс химиотерапии, после которого ее состояние улучшилось.

"Медики немедленно приступили к лечению. Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, что помогло уничтожить все злокачественные клетки. В настоящее время актриса остается под наблюдением специалистов", – сообщают источники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной советской актрисы диагностировали смертельную болезнь. Советская и российская актриса Галина Польских в декабре 2024 года перенесла пневмонию, повлекшую развитие пневмофиброза – необратимого поражения легких. Недавно она снова обратилась в больницу из-за всеобщего ухудшения самочувствия.

После госпитализации врачи диагностировали у 85-летней артистки онкологическое заболевание – злокачественную опухоль почки. Как сообщают российские СМИ, представитель Польских отметил, что актриса не оставалась в больнице для прохождения лечения и находится дома. Стадия болезни и особенности ее течения не разглашаются. Ранее Галина Польских пережила тяжелую депрессию, вызванную трагедией в семье – в результате аварии ее внук потерял ногу.