Советская и российская актриса Галина Польских в декабре 2024 года перенесла пневмонию, повлекшую развитие пневмофиброза – необратимого поражения легких. Недавно она снова обратилась в больницу из-за всеобщего ухудшения самочувствия.

Галина Польских (фото из открытых источников)

После госпитализации врачи диагностировали у 85-летней артистки онкологическое заболевание – злокачественную опухоль почки.

Как сообщают российские СМИ, представитель Польских отметил, что актриса не оставалась в больнице для прохождения лечения и находится дома.

Стадия болезни и особенности ее течения не разглашаются. Ранее Галина Польских пережила тяжелую депрессию, вызванную трагедией в семье – в результате аварии ее внук потерял ногу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь. Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.

Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии. Он неоднократно упоминал о своей борьбе с болезнями, признавая, что новости о смертельных диагнозах вызывали у него мысли о приближении конца жизни. Владимир Познер известен как советский пропагандист, российский журналист, телеведущий и радиоведущий, а также писатель. Он является семикратным лауреатом премии "ТЕФИ" и приобрел известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР-США.

