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У известной украинской певицы диагностировали тяжелую болезнь: что известно о ее состоянии

Нонна Кондрашова ответила, когда звезда вернется на сцену

28 марта 2025, 21:57
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Лиля Воробьева

Близкая подруга популярной украинской певицы Ирины Билык, ранее сообщившей о серьезной болезни, поделилась новостями о ее состоянии. Продюсер Нонна Кондрашова рассказала, где сейчас находится артистка и когда планирует вернуться на сцену.

У известной украинской певицы диагностировали тяжелую болезнь: что известно о ее состоянии

Ирины Билык (фото из открытых источников)

Недавно стало известно, что певица вынуждена отменить ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем. По ее словам, обычный вирус перерос в воспаление легких, из-за чего она упустила возможность петь и вынуждена была перенести свои выступления.

Как рассказала Кондрашова в комментарии для ТСН.ua, в настоящее время Ирина Билык находится в больнице под наблюдением врачей. По ее словам, состояние певицы значительно улучшилось, и в ближайшее время она, вероятно, покинет клинику. Продюсер выразила надежду, что это может произойти уже в конце недели.

"Я посещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня общалась с ее врачом Светланой Гук, которая сообщила, что состояние стабильное, анализы хорошие. Поэтому есть все основания полагать, что в конце недели Ира уже будет дома", – поделилась Кондрашова.

Кроме того, подруга певицы отметила, что Билык планирует в ближайшее время вернуться к концертной деятельности. В апреле в столичном Дворце "Украина" запланировано несколько крупных выступлений. По словам продюсера, они состоятся согласно графику.

"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Ждет всех, поэтому праздник непременно состоится! Юбилейные концерты, которые запланированы на апрель во Дворце "Украина", пройдут, как и планировалось. Никаких препятствий, связанных со здоровьем, уже нет", – заверила Кондрашова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ирина Билык призналась, что в ее доме почти месяц жили кафиры . По словам украинской певицы Ирины Билык, в ее коттедже недалеко от Киева почти целый месяц жили российские захватчики. Поэтому исполнительница не имеет возможности вернуться в родительский дом.



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Источник: https://tsn.ua/glamur/irina-bilik-pislya-seryoznogo-diagnozu-pokazalasya-na-foto-z-podrugoyu-v-yakomu-stani-spivachka-zaraz-2795724.html
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