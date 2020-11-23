"У меня была только одна": Лолита рассекретила подробности своей сексуальной жизни

Популярная российская исполнительница шокировала поклонников новым признанием: у нее был сексуальный опыт с женщиной.

Лолита Милявская. Фото: gazeta.ru

Этим секретом она поделилась в своем интервью для YouTube-канала Василия Шакулина. Знаменитость отметила, что у нее были интимные отношения лишь с одной женщиной.

Лолита не стала скрывать от общественности, что когда-то у нее была довольно активная и бурная сексуальная жизнь. Она призналась, что у нее было не менее 100-та мужчин, после чего она захотела понять, каково это быть с женщиной.

Артистка призналась, что решилась на этот смелый шаг, чтобы понять, понравится ей или нет. И она таки поняла для себя, что повторять что-то подобное больше не решится.

"У меня была только одна. Мне просто нужно было понять – это не мое", — честно призналась Милявская.

Стоит также отметить, что звезда рассекретила, что у нее сейчас наступил самый благоприятный период для активной сексуальной жизни, поскольку она может заниматься сексом и не беременеть.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, 56-летняя Лолита пришла за музыкальной премией в "голом" наряде. Певица любит удивлять публику своим экстравагантным внешним видом и поведением, и на этот раз она вышла на сцену в прозрачном черном комбинезоне, одетом поверх кружевного боди. Она заявила, что похудела на 10 килограмм и решила похвастаться своими "прелестями".





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