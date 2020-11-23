"У меня была только одна": Лолита рассекретила подробности своей сексуальной жизни

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Любовь Блажко
Популярная российская исполнительница шокировала поклонников новым признанием: у нее был сексуальный опыт с женщиной.
Лолита Милявская. Фото: gazeta.ru
Этим секретом она поделилась в своем интервью для YouTube-канала Василия Шакулина. Знаменитость отметила, что у нее были интимные отношения лишь с одной женщиной.
Лолита не стала скрывать от общественности, что когда-то у нее была довольно активная и бурная сексуальная жизнь. Она призналась, что у нее было не менее 100-та мужчин, после чего она захотела понять, каково это быть с женщиной.
Артистка призналась, что решилась на этот смелый шаг, чтобы понять, понравится ей или нет. И она таки поняла для себя, что повторять что-то подобное больше не решится.
Стоит также отметить, что звезда рассекретила, что у нее сейчас наступил самый благоприятный период для активной сексуальной жизни, поскольку она может заниматься сексом и не беременеть.
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