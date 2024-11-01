У Пугачевой и Галкина начались проблемы в браке: что известно

Российская светская львица и певица Елена Кравец, поддерживающая российское вторжение в Украину, решила распространить новые сплетни о жизни известных деятелей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Кстати, подобные действия часто можно наблюдать среди российских звезд, поддерживающих официальную политику Кремля, и делают это для пиара, не имея никаких подтверждений своим словам.

Алла Пугачева Максим Галкин (фото из открытых источников)

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин открыто осудили российскую агрессию против Украины и переехали жить за границу. Сначала пара избрала Израиль, однако сейчас известно, что Примадонна вместе с детьми временно находится на Кипре, пока муж проводит гастроли.

В одном из своих комментариев для российских медиа Кравец заявила, что Галкин ведет себя как типичный абьюзер.

"Я лично видела не раз некрасивые сцены, когда он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Такое типичное поведение абъюзера. Но оно боится остаться одно", — высказалась Кравец.

Кроме того, Кравец предположила, что Алла Пугачева пожертвовала всем ради своего мужа.

"Меньше всего в этом возрасте хочется оставаться самой. Поэтому она с молодым мужчиной практически круглосуточно. Это из-за страха потерять его", — добавила светская львица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам . Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.