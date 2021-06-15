У Виктора Павлика родился сын: первое фото мамы с малышом

Известный украинский певец снова стал отцом. У Виктора Павлика во вторник, 15 июня, родился наследник. Этой радостной новостью счастливый отец поделился в Instagram, выложив новое семейное фото.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото из открытых источников)

Своего четвертого ребенка — мальчика 55-летний певец назвал Михаилом. Первенца родила четвертая жена — Екатерина Репяхова. Своей радостью Виктор Павлик поделился с друзьями в социальных сетях.

Еще он сообщил, что ожидаемый мальчик родился около трех часов ночи.

"Сегодня 15 июня 2021 года. В 02:40, Мишаня Павлик. 53 см , 3400", — написал на своей странице в Instagram окрыленный отец.

Виктора Павлика знакомые и поклонники начали искренне поздравлять с радостным событием в семье. Желали, чтобы сынок рос здоровым казаком, красивым и талантливым!

Были и приветствия, которые будут долго помниться счастливым родителям, как вот это: "Михасик будет с очень сильным характером и сильной интуицией — его будет просто невозможно ввести в заблуждение! Будет иметь большой талант и золотые руки — то, что он будет делать, будет очень радовать людей! Его миссия в жизни — достичь больших карьерных высот! От всего сердца поздравляю!"

Напомним, что концертный директор артиста, 27-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой 55-летнего Виктора Павлика в мае 2020 года и теперь порадовала любимого мужа сыном.

У исполнителя было трое детей — два сына и дочь. Старший умер в 2020 году, у него было онкозаболевание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жена Павлика рассказала, какой певец в постели.

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