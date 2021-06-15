logo
Русский Українська

BTC/USD

39965.49

ETH/USD

2523.55

LTC/USD

173.33

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона У Виктора Павлика родился сын: первое фото мамы с малышом
commentss НОВОСТИ Все новости

У Виктора Павлика родился сын: первое фото мамы с малышом

Счастливый отец показал фото своего младшего сына

15 июня 2021, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский певец снова стал отцом. У Виктора Павлика во вторник, 15 июня, родился наследник. Этой радостной новостью счастливый отец поделился в Instagram, выложив новое семейное фото.

У Виктора Павлика родился сын: первое фото мамы с малышом

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото из открытых источников)

Своего четвертого ребенка — мальчика 55-летний певец назвал Михаилом. Первенца родила четвертая жена  — Екатерина Репяхова. Своей радостью Виктор Павлик поделился с друзьями в социальных сетях.

Еще он сообщил, что ожидаемый мальчик родился около трех часов ночи.

"Сегодня 15 июня 2021 года. В 02:40, Мишаня Павлик. 53 см, 3400", — написал на своей странице в Instagram окрыленный отец.

Виктора Павлика знакомые и поклонники начали искренне поздравлять с радостным событием в семье. Желали, чтобы сынок рос здоровым казаком, красивым и талантливым!

Были и приветствия, которые будут долго помниться счастливым родителям, как вот это: "Михасик будет с очень сильным характером и сильной интуицией — его будет просто невозможно ввести в заблуждение! Будет иметь большой талант и золотые руки — то, что он будет делать, будет очень радовать людей! Его миссия в жизни — достичь больших карьерных высот! От всего сердца поздравляю!"

Напомним, что концертный директор артиста, 27-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой 55-летнего Виктора Павлика в мае 2020 года и теперь порадовала любимого мужа сыном.

У исполнителя было трое детей — два сына и дочь. Старший умер в 2020 году, у него было онкозаболевание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жена Павлика рассказала, какой певец в постели.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CQHvwzHnAnw/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ