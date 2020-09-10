У звезды фильмов «Другой мир» случилось несчастье

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Светлана Шкурупий
Кейт Бекинсейл
У голливудской красотки, звезды фантастического фильма "Другой мир" Кейт Бекинсейл случилось несчастье. Знаменитость на своей странице в Instagram сообщила, что тяжело переживает потерю своей любимой собаки.
Известно, что актриса большая любительница животных, у нее дома живут две кошки и померанский шпиц. Еще у знаменитости была мальтийская чихуахуа по кличке Ингрид. Именно ее утрату тяжело переживает Кейт. Она написала, что ее домашний питомец несколько месяцев боролся за жизнь, но его не стало и сейчас она убита горем.
Также звезда "Другого мира" опубликовала несколько снимков со своей собачкой, которая прожила у нее целых 11 лет.
Отметим, что Кейт очень часто публикует в социальной сети снимки своих домашних любимцев, уделяя им много времени, любви и заботы.
Напомним, в апреле 2020 года в сети активно обсуждали роман Кейт Бекинсейл с музыкантом Гуди Грейсом, который является ровесником ее дочери.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Другого мира" в ноябре 2019 года официально развелась со своим мужем после 15 лет брака.
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