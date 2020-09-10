kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10360.04

ETH/USD

374.12

LTC/USD

48.98

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона У звезды фильмов «Другой мир» случилось несчастье
commentss НОВОСТИ Все новости

У звезды фильмов «Другой мир» случилось несчастье

Звезда тяжело переживает потерю питомца

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

У звезды фильмов «Другой мир» случилось несчастье

Кейт Бекинсейл

У голливудской красотки, звезды фантастического фильма "Другой мир" Кейт Бекинсейл случилось несчастье. Знаменитость на своей странице в Instagram сообщила, что тяжело переживает потерю своей любимой собаки.

Известно, что актриса большая любительница животных, у нее дома живут две кошки и померанский шпиц. Еще у знаменитости была мальтийская чихуахуа по кличке Ингрид. Именно ее утрату тяжело переживает Кейт. Она написала, что ее домашний питомец несколько месяцев боролся за жизнь, но его не стало и сейчас она убита горем.

Также звезда "Другого мира" опубликовала несколько снимков со своей собачкой, которая прожила у нее целых 11 лет.

Отметим, что Кейт очень часто публикует в социальной сети снимки своих домашних любимцев, уделяя им много времени, любви и заботы.

Напомним, в апреле 2020 года в сети активно обсуждали роман Кейт Бекинсейл с музыкантом Гуди Грейсом, который является ровесником ее дочери.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Другого мира" в ноябре 2019 года официально развелась со своим мужем после 15 лет брака.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!