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Украина готовится к "Евровидению-2025": кто стал музыкальный продюсером

Сюрпризы на “Евровидении”: Тина Кароль займет место Дмитрия Шурова в Нацотборе"

сегодня, 19:37
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Черновалова Кристина

В преддверии самого ожидаемого музыкального события года, Украина официально подтвердила свое участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Известная певица Тина Кароль теперь не только будет поддерживать участников, но и возглавит процесс отбора в качестве музыкального продюсера, заменяя на этой роли Дмитрия Шурова.               

Украина готовится к "Евровидению-2025": кто стал музыкальный продюсером

Нацотбор на Евровидение-2025: Тина Кароль примет участие в шоу

Свое новое назначение Кароль прокомментировала как возможность вдохновлять и поддерживать таланты, как новичков, так и опытных исполнителей, возвращающихся на сцену Национального отбора.

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", – прокомментировала Кароль.                                                                            

Конкурс "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии, с полуфиналами запланированными на 13 и 15 мая, и гранд-финалом на 17 мая. Ожидается, что этот год принесет множество захватывающих выступлений и возможно, новые музыкальные открытия, что делает предстоящий Национальный отбор одним из самых предвкушаемых событий в музыкальной индустрии Украины.

Ранее “Комментарии” писали, что а музыкальном конкурсе Евровидения-2024 победу одержал представитель Швейцарии, и по правилам конкурса в следующем году страна-победитель должна принимать конкурс у себя. Однако из-за предложений местных политических партий это может не произойти.                                                    



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Источник: https://www.unian.net/lite/show/nacotbor-na-evrovidenie-2025-tina-karol-primet-uchastie-v-shou-no-est-nyuans-12756678.html
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