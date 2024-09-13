Украина готовится к "Евровидению-2025": кто стал музыкальный продюсером

В преддверии самого ожидаемого музыкального события года, Украина официально подтвердила свое участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Известная певица Тина Кароль теперь не только будет поддерживать участников, но и возглавит процесс отбора в качестве музыкального продюсера, заменяя на этой роли Дмитрия Шурова.

Нацотбор на Евровидение-2025: Тина Кароль примет участие в шоу

Свое новое назначение Кароль прокомментировала как возможность вдохновлять и поддерживать таланты, как новичков, так и опытных исполнителей, возвращающихся на сцену Национального отбора.

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", – прокомментировала Кароль.

Конкурс "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии, с полуфиналами запланированными на 13 и 15 мая, и гранд-финалом на 17 мая. Ожидается, что этот год принесет множество захватывающих выступлений и возможно, новые музыкальные открытия, что делает предстоящий Национальный отбор одним из самых предвкушаемых событий в музыкальной индустрии Украины.

Ранее “Комментарии” писали, что а музыкальном конкурсе Евровидения-2024 победу одержал представитель Швейцарии, и по правилам конкурса в следующем году страна-победитель должна принимать конкурс у себя. Однако из-за предложений местных политических партий это может не произойти.