Украинская актриса призналась, что готовится уйти на фронт

Украинская актриса Анастасия Пустовит выразила готовность приобщиться к защите Украины на фронте. Об этом она рассказала в интервью Viva.

Анастасия Пустовит (фото из открытых источников)

"У меня есть такие мнения. Я общаюсь с военными на эту тему, но это не значит, что я уже завтра готова уйти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятие по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицины с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы", — рассказала Анастасия.

Актриса отметила, что в Украине многие женщины участвуют в боевых действиях, однако армия пока не полностью подготовлена к масштабной мобилизации женщин.

"И здесь тоже нужно думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезным. Вряд ли получится классный боец-штурмовик или боевой медик. Возможно, я могла бы управлять дронами. А пока единственное, что я могу делать благодаря медийности, — закрывать потребности подразделений", — подчеркнула она.

Пустовит отметила, что сейчас ее усилия сосредоточены на подготовке и поддержке военных, однако она не исключает возможности присоединиться к ВСУ в будущем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы младенческая мать заявила о готовности уйти на фронт . Украинская телеведущая и многодетная мать Валентина Хамайко заявила, что планирует уйти на фронт, если война продлится до того, как ее дети вырастут. В настоящее время муж Валентины бизнесмен Андрей Онистрат находится на фронте.

Во время интервью Алине Доротюк телеведущая Валентина Хамайко рассказала о возможности в будущем уйти на фронт, несмотря на то, что она воспитывает четырех детей – двух дочерей, старшей 15 лет, и двух сыновей, младшему из них 6 лет.

