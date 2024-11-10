Украинская актриса с мужем во время войны уехала за границу

Украинская актриса и предпринимательница Мила Сивацкая поделилась с подписчиками в Instagram, вместе со своим мужем Сергеем уехала из Украины и поселилась в Барселоне, Испания. Отвечая на вопросы фанатов, артистка раскрыла, что сначала не знала, в каком городе они поселятся в Европе, но после рассмотрения нескольких вариантов их выбор пал на Барселону.

Актриса Мила Сивацкая (фото из открытых источников)

"Мы рассматривали три города и в каждом хотели пожить месяц. Первой была Барселона, но дальше уже никуда не уехали. Для меня главными критериями были: погода, люди, движуха во всех пониманиях. Я не представляю себя в Италии или Франции, мне по вайбу не заходит Германия, а все, что по душе требует от тебя сразу действовать и заходить в финансовую рабочую погоню, а мне просто хотелось понять, что я хочу дальше.

Актриса отметила, что пока не знает, как долго будет оставаться в Барселоне. Она планирует пожить еще в нескольких городах Европы, а возможно, впоследствии вернется в Киев.

"Думаю, я еще поживу долгое время точно в двух городах, о которых давно мечтаю. А пока просто наслаждаюсь", – сказала она.

Сивацкая также уточнила, что ее муж Сергей выехал вместе с ней на законных основаниях, ведь у него есть возможность пересекать границу во время войны.

"Мы переехали вместе, имели такую возможность изначально, поэтому предупреждаю все вопросы – все официально через границу", – добавила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у дома украинская певица уехала из страны. Украинская певица и ведущая Оля Цыбульская на днях объявила о своем решении уехать из Украины, отметив, что это является следствием личной "внутренней реформы", а не бегством. По словам артистки, катализатором для такого шага стали ночные обстрелы Киева, которые в последнее время участились и лишили ее спокойного сна.