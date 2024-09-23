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Украинская актриса вступила в ряды ВСУ: кто ее вдохновил

В ряды ВСУ присоединилась украинская актриса Рита Бурковская.

сегодня, 11:25
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Slava Kot

Известная украинская актриса Рита Бурковская объявила, что присоединилась к рядам ВСУ. О своем решении она сообщила в Instagram, отметив, что недавно приняла военную присягу.

Украинская актриса вступила в ряды ВСУ: кто ее вдохновил

Украинская актриса Рита Бурковская. Фото из открытых источников

По словам актрисы, последние 2,5 года она работала в медиа, где приобрела важный опыт, но теперь решила взять на себя новую ответственность — защищать Украину в условиях полномасштабной войны. Бурковскую вдохновила на этот шаг Виктория Ковач, руководительница медицинской службы 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Не знаю, что принесет мне мое решение, но точно знаю, что в это историческое время это единственно верное решение и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших", — написала Бурковская.

Актриса призналась, что мечтает вернуться к привычной жизни и сниматься в кино, однако в условиях российской агрессии считает это невозможным. Пока она радуется возможности стать частью команды профессионалов, которые помогают сохранять жизнь и здоровье украинских защитников.

Рита Бурковская известна своей главной ролью в фильме "Видение бабочки", где она сыграла аэроразведчицу. За эту роль актриса одержала победу на международной кинопремии Septimius Awards в категории "Лучшая европейская актриса". Также она снялась в лентах "Супруги эпохи Дада", "Парфенон", "Между теней" и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многодетная мать заявила о возможности присоединиться к рядам ВСУ.

Также "Комментарии" писали о бывшем игроке сборной Украины, который передал свою футболку для аукциона на сбор денег для россиян.



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