Украинская блогерка призналась, сколько зарабатывает в месяц и раскрыла интимные секреты успеха

Блогера Анна Алхимова зарабатывает не менее 10 тысяч евро в месяц просто на своем Instagram. Об этом она призналась в беседе с журналисткой Катей Осадчей в ее программе.

"Популярность мне принесло то, что я очень скандальная. Я люблю говорить правду, и это людям не нравится", — заявила 29-летняя Анна, объясняя свой успех.

Алхимова в свое время работала в суде, мечтала стать певицей и имела свой салон красоты. Но потом все же стала блогера. В своем блоге Аня постится откровенные фото, честные и смелые мысли. И за это в месяц зарабатывает минимум 10 000 евро, а бывает и 50.

Но до того, как начать зарабатывать столько, Алхимова была пухленькой и не выглядела так, как сейчас. Сегодняшняя внешность Ани — это результат тренировок в зале, двух операций на груди и одной на губах.

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