Украинская модель избитая почти до смерти в Дубае дала интервью и впервые назвала имена своих насильников

Весной соцсети всколыхнула новость об украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, которую якобы пытали в Дубае и чуть не сожгли в печи, чтобы принести в жертву темным силам. Именно такую версию громкого дела об исчезновении девушки публиковали разные медиа.

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

Недавно Ковальчук дала интервью журналистке из России Ксении Собчак, где впервые подробно рассказала о трагедии. Почему она решила пообщаться именно с россиянами – об этом говорилось в сюжете.

В разговоре с Собчак Мария сообщила, что находится в Норвегии, где живет вместе с матерью. Она постепенно восстанавливается: передвигается на костылях и инвалидной коляске, но уже пытается ходить. Память к ней вернулась, она уже способна общатся.

Мария вспомнила, что приехала в Объединенные Арабские Эмираты якобы для фотосессии и празднования дня рождения подруги. В одном из караоке-клубов в Дубае она познакомилась с мужем по имени Артем. На следующий день, когда она стояла в гостиничном лбу с чемоданами, снова встретила Артема — пообщались около десяти минут, обменялись контактами.

Впоследствии молодой человек предложил Марии полететь вместе в Таиланд на частном самолете, который, по его словам, должен предоставить отец. Но перед этим Артем пригласил переночевать в гостиничном номере вместе с ним и его друзьями.

Там ситуация резко поменялась. Как вспоминает Ковальчук, мужчины начали употреблять алкоголь и наркотики. К ней относились агрессивно, забрали вещи, документы, угрожали и не выпускали из комнаты. Звучали угрозы сексуального характера и фразы типа: "Ты принадлежишь нам".

Главным фигурантом дела оказался Артем Папазов — сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, проживающего в ОАЭ. В компании также находились россиянин Алексей Крашенников (свидетели утверждают, что он ушел рано и не участвовал), белорус Александр Лоптицкий , российская блоггерша Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.

Мать Марии рассказала, что Папазова после инцидента задерживали, но вскоре отпустили — вроде бы из-за влиятельных родителей. Родственники считают, что расследование тормозят за взятки.

Мария и ее мама объяснили решение дать интервью Собчак тем, что именно граждане РФ были причастны к издевательствам, и они хотят донести эту правду прежде всего россиянам.

Напомним, Ковальчук исчезла в начале марта в Дубае . Впоследствии ее обнаружили в больнице в тяжелом состоянии, без документов и телефона. Полиция открыла дело по статье о торговле людьми. Медиа сообщали, что Ковальчук пригласили на вечеринку, якобы оказавшуюся ритуалом жертвоприношения. Журналисты писали, что девушку пытали, ломали кости и душили.