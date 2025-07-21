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Украинская модель избитая почти до смерти в Дубае дала интервью и впервые назвала имена своих насильников

Мария Ковальчук, которую после вечеринки обнаружили полуживую, впервые поделилась деталями трагедии.

21 июля 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Весной соцсети всколыхнула новость об украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, которую якобы пытали в Дубае и чуть не сожгли в печи, чтобы принести в жертву темным силам. Именно такую версию громкого дела об исчезновении девушки публиковали разные медиа.

Украинская модель избитая почти до смерти в Дубае дала интервью и впервые назвала имена своих насильников

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

Недавно Ковальчук дала интервью журналистке из России Ксении Собчак, где впервые подробно рассказала о трагедии. Почему она решила пообщаться именно с россиянами – об этом говорилось в сюжете.

В разговоре с Собчак Мария сообщила, что находится в Норвегии, где живет вместе с матерью. Она постепенно восстанавливается: передвигается на костылях и инвалидной коляске, но уже пытается ходить. Память к ней вернулась, она уже способна общатся.

Украинская модель избитая почти до смерти в Дубае дала интервью и впервые назвала имена своих насильников - фото 2

Мария вспомнила, что приехала в Объединенные Арабские Эмираты якобы для фотосессии и празднования дня рождения подруги. В одном из караоке-клубов в Дубае она познакомилась с мужем по имени Артем. На следующий день, когда она стояла в гостиничном лбу с чемоданами, снова встретила Артема — пообщались около десяти минут, обменялись контактами.

Впоследствии молодой человек предложил Марии полететь вместе в Таиланд на частном самолете, который, по его словам, должен предоставить отец. Но перед этим Артем пригласил переночевать в гостиничном номере вместе с ним и его друзьями.

Там ситуация резко поменялась. Как вспоминает Ковальчук, мужчины начали употреблять алкоголь и наркотики. К ней относились агрессивно, забрали вещи, документы, угрожали и не выпускали из комнаты. Звучали угрозы сексуального характера и фразы типа: "Ты принадлежишь нам".

Главным фигурантом дела оказался Артем Папазов — сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, проживающего в ОАЭ. В компании также находились россиянин Алексей Крашенников (свидетели утверждают, что он ушел рано и не участвовал), белорус Александр Лоптицкий , российская блоггерша Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.

Мать Марии рассказала, что Папазова после инцидента задерживали, но вскоре отпустили — вроде бы из-за влиятельных родителей. Родственники считают, что расследование тормозят за взятки.

Мария и ее мама объяснили решение дать интервью Собчак тем, что именно граждане РФ были причастны к издевательствам, и они хотят донести эту правду прежде всего россиянам.

Напомним, Ковальчук исчезла в начале марта в Дубае . Впоследствии ее обнаружили в больнице в тяжелом состоянии, без документов и телефона. Полиция открыла дело по статье о торговле людьми. Медиа сообщали, что Ковальчук пригласили на вечеринку, якобы оказавшуюся ритуалом жертвоприношения. Журналисты писали, что девушку пытали, ломали кости и душили.



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