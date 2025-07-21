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Украинская модель, которую жестоко избили в Дубае, впервые появилась на публике и рассказала, кто на нее напал (ФОТО)

Мария Ковальчук не может ходить и не все помнит

21 июля 2025, 21:50
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Лиля Воробьева

Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте этого года нашли с изуродованным телом на обочине дороги в Дубае, наконец пришла в себя после нескольких сложных операций. Сначала она не могла разговаривать и даже не узнавала родных, но теперь уже может говорить и передвигается на инвалидной коляске. Об этом стало известно из интервью, которое она дала российской пропагандистке Ксении Собчак.

Украинская модель, которую жестоко избили в Дубае, впервые появилась на публике и рассказала, кто на нее напал (ФОТО)

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

Мария рассказала, что все началось с поездки в Дубай, где она познакомилась с парнем по имени Артем. Впоследствии она оказалась в гостиничном номере вместе с ним и несколькими мужчинами. В день трагедии модель должна была лететь в Таиланд, однако в отеле встретила знакомого, после чего они поднялись в номер, где уже находились друзья парня. Там они договорились лететь в Таиланд вместе на частном самолете.

Когда Мария захотела покинуть номер, мужчины стали агрессивными. Она пыталась скрыться через балкон, но ее повернули обратно. Когда мужчины снова вышли на балкон, девушка воспользовалась моментом и скрылась из гостиницы. Впрочем, они начали преследовать ее, и Мария оказалась в заброшенном здании.

По ее словам, в какой-то момент она потеряла память. Модель предполагает, что ее могли ударить по голове или сбросить с высоты. Она вспоминает лишь о том, как остановила автомобиль на дороге и попросила помощи, после чего неравнодушные люди вызвали скорую.

Украинская модель, которую жестоко избили в Дубае, впервые появилась на публике и рассказала, кто на нее напал (ФОТО) - фото 2

Сейчас Мария передвигается на колесном кресле и с помощью костылей. На ее лице остались шрамы, а волосы стали короткими, хотя раньше у нее были длинные волосы, видные на старых фото.

Украинская модель, которую жестоко избили в Дубае, впервые появилась на публике и рассказала, кто на нее напал (ФОТО) - фото 3

Модель также показала фото со снятым скальпом с головы, однако из-за правил YouTube такие снимки нельзя демонстрировать публично.

Украинская модель, которую жестоко избили в Дубае, впервые появилась на публике и рассказала, кто на нее напал (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в марте 2025 года в Дубае с тяжелыми травмами и многочисленными переломами была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. По делу продолжается официальное расследование, но российская блоггерша Татьяна Можегова, которая самостоятельно собирает факты по инциденту, обнародовала новые детали.

По ее словам, к трагедии может быть причастен молодой человек из богатой и влиятельной семьи в ОАЭ. В этой связи Мария находится под охраной военных и пользуется поддержкой украинского адвоката. Можегова отметила, что дело непростое, потому что затрагивает серьезные личности в эмиратских элитах.

Известно, что девушка отправилась в ОАЭ в декабре 2024 года. В марте подруга сообщила об ее исчезновении. Через 10 дней Мария была найдена на обочине дороги в Дубае — без документов, без телефона, с множественными переломами рук, ног и позвоночника.



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Источник: https://youtu.be/_pQz4YyLvmw?t=405
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