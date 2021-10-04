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Украинская певица рассказала о тяжелой утрате

Алина Гросу рассказала об утрате родной бабушки

сегодня, 13:15
Автор:

Козлова Альбіна

В семье Алины Гросу умерла ее родная бабушка Клавдия Ивановна. Об этом пишет Обозреватель.

Украинская певица рассказала о тяжелой утрате

Бабушка Алины Гросу Клавдия Ивановна, фото Instagram

Украинская певица поделилась горькой новостью об утрате в сети Instagram. По словам Алины Гросу, именно ее бабушка воспитывала девочку в раннем детстве. Ребенком занималась бабушка Клавдия почти с первых дней рождения. Женщина учила внучку ходить и петь. Поэтому Алина написала, что многим обязана родному человеку, которого очень любила.

Певица отметила, что сейчас ей тяжело и больно от смерти бабушки, но она будет всегда помнить и беречь воспоминания о детстве в своем сердце. Читатели певицы выражают соболезнования в связи с утратой родного человека. О причине смерти не сообщается.

Мать Гросу работает режиссером спектаклей и массовых праздничных событий. У девушки есть еще старший сводный брат, который сейчас имеет собственный бизнес. Отец певицы был депутатом Черновицкого городского совета и баллотировался в народные депутаты.

Как сообщал портал "Комментарии", в сети показали фото сына американской звезды Эмили Ратаковски. В кадре полугодовалый Сильвестр сидит в голубой вязаной кофточке с надписью "SLY", бордовой кепке, подгузнике и коричневых носках и удивленно на кого-то смотрит. На фотографии Эмили оставила надпись: "Ты — ангел".

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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/alina-grosu-babushka-ukrainskoj-pevitsyi-umerla-foto.htm?_gl=1*1jej7xe*_ga*MTM3MTgwMzcyOS4xNjI4Njc3NDM0*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzMzNzY0Ni4yMy4xLjE2MzMzMzc5MTMuMA..&_ga=2.37650656.1540477177.1633337695-1371803729.162867
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