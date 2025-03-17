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Украинская певица во время войны спела по-русски за границей

Слава Каминская планирует выпустить новую русскоязычную песню

17 марта 2025, 22:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Известная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская попала в центр внимания после выступления на частной вечеринке за рубежом, исполняя русскоязычную песню.

Украинская певица во время войны спела по-русски за границей

Слава Каминская (фото из открытых источников)

Об этом сообщил блоггер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia. Он опубликовал видео, на котором видна Каминская, поющая по-русски.

Блогер отметил, что ролик прислали ему люди, присутствовавшие на вечеринке. По его словам, на мероприятии артистка презентовала свою новую русскоязычную композицию, которую она планирует выпустить в ближайшее время.

Похоже, Слава Каминская не обращает внимания на то, что на третий год полномасштабной войны продолжает исполнять песни на русском языке и даже планирует выпускать новые. Название ее новой песни пока неизвестно.

Не сообщается, где проходила эта вечеринка, но можно предположить, что Слава выступала в Испании, где она с детьми находится с начала войны. Кроме того, в своих соцсетях звезда продолжает общаться по-русски.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что странская певица попала в скандал с рейдом ТЦК в центре Львова. Молодая украинская певица SOWA, известная как Диана Горбяк, вызвала общественный резонанс, используя тему ТЦК (территориальных центров комплектования) для продвижения своего концерта.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где ее сестра и подруги, переодевшись в военную форму, представлялись работниками ТЦК. В центре Львова девушки подходили к прохожим, требуя документы и интересуясь их военной регистрацией. Фразы типа "Покажите ваши документы", "Стоите ли на учете военном?" заставляли людей останавливаться и показывать свои бумаги. Видео подписали: "Рейд ТЦК. Львов".



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Источник: https://t.me/c/1433698866/11660
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