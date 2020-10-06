Украинская певица заявила, что побреется налысо, если не похудеет за две недели

Популярная украинская исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала смелое заявление. Она выложила фотографию с соответствующей надписью, в которой написала, что если до 21 октября не похудеет на 3 килограмма, то побреется налысо. Об этом пишет издание tsn.

Jerry Heil. Фото: tk.media

Известно, что сейчас певица весит 50 кило, но она намерена похудеть до 47. Под фото Jerry написала, что для актерской роли вынуждена была поправиться на 3 килограмма, но сейчас поняла, что она не актриса, а значит оставлять лишние килограммы ей незачем. Также она добавила, что не хочет, чтобы поклонники следовали ее примеру. А если же они решаться повторить нечто подобное, то сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом.





Фанаты и коллеги по сцене неоднозначно отреагировали на такой смелый вызов: кто-то написал, что верит в артистку и что у нее все получиться, а кто-то счел такое желание не совсем логичным, ведь она и так мало весит. Как бы там ни было, а этот поступок показывает, что смелая девушка не боится бросать себе вызовы и осуществлять их.

Остается только пожелать знаменитости удачи и терпения, чтобы не пришлось лишать себя роскошных волос.

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