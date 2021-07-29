Украинская телеведущая рассказала, как мошенники обманывают людей в соцсетях

Известная телеведущая и главная героиня передачи "Аферисты в сетях" на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала о новой мошеннической схеме в социальных сетях и о том, как не стать жертвой обмана.

Елена-Кристина Лебедь - фото: из открытых источников

Елена-Кристина рассказала, что даже обычное приглашение в театр через соцсеть может быть частью мошеннического плана и оставить вас без денег. "Развод" заключается в том, что парень или девушка приглашает вас на первое свидание в театр.

Зачастую на этом моменте нельзя заподозрить что-то неладное, как и следующий шаг афериста. Далее человек по ту сторону экрана отправит в сообщениях ссылку, где можно приобрести билеты. Мошенники придумывают убедительные причины, чтобы подтолкнуть собеседника на покупку билетов.

Перейдя по ссылке перед потенциальной жертвой будет сайт, не вызывающий подозрения. На нем будут афиши и продажа билетов. Для того чтобы приобрести билеты, нужно будет ввести свои данные и номер карты. После того как эта процедура будет выполнена, деньги уйдут аферисту на счёт.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации, не стоит переходить по сомнительным ссылкам, которые вам пересылают малознакомые люди. Если же вы все же решили приобрести билеты, то это следует делать только через проверенные сайты.

аферисты обманывают украинцев на почте . Жительница одного из городов Украины заказала в одном из телеграм-каналов последнюю модель iPhone по заманчивой цене, но в итоге получила совсем не то, что ожидала. Напомни, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, как





Также сайт сообщал о том, что аферисты отправляют электронные письма украинцам, при этом используя домен правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашем материале

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