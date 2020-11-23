Украинская телеведущая рассказала об осложнениях от коронавируса

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Елизавета Черных
Известная украинская телеведущая Людмила Барбир поделилась рассказом об осложнениях, возникших в последствии коронавирусной инфекции. Она уверяет, что в связи с заболеванием у нее появились проблемы с почками.
ФОТО: Из открытых источников
Телеведущая отметила, что ранее никогда не сталкивалась с болевыми ощущениями в почках и общими проблемами с этими органами, и назвала это "постэффектом" от коронавируса. Она также отметила, что продолжает принимать противовирусные препараты, а также не забывает пить большое количество воды.
Ранее Людмила Барбир сообщала, что проходит лечение в домашних условиях под строгим наблюдением специалиста. Она также подчеркнула, что первые симптомы коронавирусной инфекции были похожи на ОРВИ — телеведущая столкнулась с покраснением горла, насморком, а также головокружением. О том, что она получила положительный тест на COVID-19, Людмила Барбир сообщила 11 ноября.
Как сообщали "Комментарии" ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал, как не допустить осложнений коронавируса, когда вы уже столкнулись с инфекцией.
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