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Украинская телеведущая рассказала об осложнениях от коронавируса

Людмила Барбир сообщила о проблемах с почками, которые появились от COVID-19

сегодня, 21:07
Автор:

Елизавета Черных

Известная украинская телеведущая Людмила Барбир поделилась рассказом об осложнениях, возникших в последствии коронавирусной инфекции. Она уверяет, что в связи с заболеванием у нее появились проблемы с почками. 

Украинская телеведущая рассказала об осложнениях от коронавируса

ФОТО: Из открытых источников

Телеведущая отметила, что ранее никогда не сталкивалась с болевыми ощущениями в почках и общими проблемами с этими органами, и назвала это "постэффектом" от коронавируса. Она также отметила, что продолжает принимать противовирусные препараты, а также не забывает пить большое количество воды. 

Ранее Людмила Барбир сообщала, что проходит лечение в домашних условиях под строгим наблюдением специалиста. Она также подчеркнула, что первые симптомы коронавирусной инфекции были похожи на ОРВИ — телеведущая столкнулась с покраснением горла, насморком, а также головокружением. О том, что она получила положительный тест на COVID-19, Людмила Барбир сообщила 11 ноября. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал, как не допустить осложнений коронавируса, когда вы уже столкнулись с инфекцией. 


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Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/zarazivshayasya-koronavirusom-vedushchaya-11-rasskazala-ob-oslozhneniyah-kotorye-poyavilis-vo-vremya-bolezni-1528302.html
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