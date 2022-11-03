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Украинский артист балета стал пособником Кремля и поддержал Путина

Полунин стал звездой мирового балета, но поставил крест на своей карьере тем, что поддержал Путина

3 ноября 2022, 23:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездный исполнитель балета Сергей Полунин – родился и жил во временно оккупированном Херсоне. В этом городе остались жить его родные. Известный танцовщик ездил на гастроли во все страны мира, но в какое-то время принял судьбоносное решение переехать в Москву. Все о любви когда-то украинской звезды к российскому президенту – рассказывают журналисты YouTube-канала "Деньги".

Украинский артист балета стал пособником Кремля и поддержал Путина

Сергей Полунин (фото из открытых источников)

Карьера Сергея Полунина началась еще во время учебы в Киевском хореографическом училище. Когда ему было 13 лет, он был приглашен в Великобританию, там он был самым молодым исполнителем за всю историю Королевского балета. Талант и эти обстоятельства позволили выходцу из Украины получить мировое признание. Полунин был задействован в рекламе, становился лицом модных глянцев и сотрудничал с мировой звездой Памелой Андерсон.

В 2017 году артист решил попробовать себя в кино, как исполнитель снимался в известном фильме "Убийство в Восточном экспрессе". Его партнерами в этом фильме были известные звезды Голливуда. Журналисты в сюжете отмечают, что все это он оставил, потому что решил строить свое будущее в российской столице.

Подтверждением любви звездного танцовщика к России и Путину является изображение российского президента, которое он сделал методом татуировки на своей груди. Но это был только первый шаг Полунина. Сейчас на теле звездного выходца из Украины уже три татуировки, на которых изображен российский диктатор. Также танцовщик получил российский паспорт.

"Я хотел показать любовь. А я хотел бы не поддержки, а того, чтобы в меня поверили. Россия для меня — 50% успеха мирового порядка" , — так прокомментировала звезда балета свои действия, отвечая на вопросы журналистов.

Сейчас известный танцовщик работает в должности ректора академии хореографии во временно оккупированном россиянами городе Севастополь.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что еще один российский актер едет убивать украинцев.



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Источник: https://youtu.be/cm5eC8oDlzQ
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