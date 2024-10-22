Украинский продюсер получил приговор в России: в чем его обвиняют

Басманный суд Москвы приговорил украинского режиссера и продюсера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии по делу о якобы распространении "фейков" о российской армии. Об этом сам Роднянский сообщил на своей странице в Instagram.

Александр Роднянский (фото из открытых источников)

В своем посту Роднянский отметил, что во время судебного процесса прокурор утверждала, что его сообщения выражали "негативное отношение к российским военным" и называли их действия захватническими. На что режиссер ответил, что полностью согласен с этим утверждением, ведь война России против Украины захватническая и подлая, как признает весь мир.

В то же время Роднянский заявил, что категорически не согласен с приговором и не признает ни законности судебного процесса, ни существования статьи о "военных фейках". Он также напомнил, что всего несколько лет назад жил и работал в Москве, а его фильмы, в частности "Левиафан", получали международные награды, включая "Оскар" и "Золотой глобус". Однако после вторжения России в Украину все изменилось, и теперь судят за антивоенные посты.

"Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи "за военные фейки" не признаю. Лишь несколько лет назад накануне вторжения российской армии в Украину, я жил и работал в Москве. Мои фильмы выигрывали призы в Каннах, были дважды номинированы на "Оскар" от России, а спродюсированный мной "Левиафан" выиграл Золотой глобус.



Режиссер также подчеркнул иронию судьбы: полученный приговор в 8,5 лет напоминает название одного из его любимых фильмов — "8½" Федерико Феллини. Роднянский заверил, что, несмотря на это решение суда, он продолжит выступать против войны и снимать фильмы, а судебное преследование не сможет заставить его замолчать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер сделал откровенное заявление о жизни в РФ