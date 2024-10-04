Украинский волонтер и телеведущий рассказал, почему до сих пор не воюет

Денис Христов, известный украинский телеведущий и волонтер, заявил о своей готовности присоединиться к Вооруженным Силам Украины в случае официального вызова, несмотря на отказ семьи и собственные размышления относительно перспектив на фронте.

Волонтер и телеведущий Денис Христов не исключает возможности службы в ВСУ

С начала полномасштабной войны Денис Христов активно занимался эвакуацией украинцев из прифронтовых городов, но теперь он задумывается о возможности лично принять участие в боевых действиях. В своем недавнем комментарии для программы "Утро в Большом Городе" Христов рассказал, что находится в резерве и готов откликнуться на повестку.

"Конечно, я забронирован. Все свои данные обновил с самого начала. Я есть в резерве. Если мне придет повестка – я уйду, ведь по меньшей мере два раза в месяц у меня такие бредики происходят", – рассказал Денис.

Денис также высказался о родстве, которые часто становятся препятствием для его решения уйти на фронт.

"Меня останавливают. Я говорю: "Нет, нет. Я уйду. Буду записываться". Я не хочу так далеко смотреть, но мне кажется, что все к этому идет. И мне тоже придется там побывать", — написал признавшийся волонтер.

До начала войны Христов был популярным телеведущим, в том числе в развлекательных проектах. Сейчас, уже более двух лет, он сосредоточился на волонтерстве и создал документальный фильм "1% войны", рассказывающий о его деятельности и вкладе в помощь пострадавшим от войны.

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