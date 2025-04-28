Украинского рэпера задержали в Румынии и хотят отдать РФ

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Лиля Воробьева
Украинский рэпер Никита Еськов, известный под сценическим именем PŁATEK LUV, был задержан в аэропорту Румынии и планируется передать стране-агрессорке.
Рэпер PŁATEK LUV (фото из открытых источников)
Об этом сам 19-летний артист сообщил в своем Instagram. По его словам, инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля. Работники аэропорта остановили его и отвели на допрос, продолжавшийся шесть часов.
Позже Никита отметил, что у него забрали все документы и оставили одного в комнате.
Впоследствии рэпер сообщил, что по его делу состоялось первое судебное заседание. Он поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что через 48 часов расскажет все подробности и причину, по которой Россия хочет его судить.
Напомним, что в 2024 году рэпер PŁATEK LUV был внесен в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сегодня OTOY вошел в состав независимой рабочей группы Министерства экономики. Украинский рэпер Вячеслав Дрофа, больше известный под сценическим именем OTOY, стал членом независимой рабочей группы Министерства экономики, занимающейся разработкой платформы Work in Ukraine. О своем новом назначении он сообщил в социальных сетях.
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