Украинского рэпера задержали в Румынии и хотят отдать РФ

Украинский рэпер Никита Еськов, известный под сценическим именем PŁATEK LUV, был задержан в аэропорту Румынии и планируется передать стране-агрессорке.

Рэпер PŁATEK LUV (фото из открытых источников)

Об этом сам 19-летний артист сообщил в своем Instagram. По его словам, инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля. Работники аэропорта остановили его и отвели на допрос, продолжавшийся шесть часов.

"На паспортном контроле меня без объяснений повели на осмотр и допрос. Перевернули и перерыли все мои вещи – буквально все, до последней бумажки и носки в рюкзаке. Спрашивали о каждой мелочи. Допрос продолжался более шести часов. После этого мне сказали подождать. территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу Российской Федерации.

Позже Никита отметил, что у него забрали все документы и оставили одного в комнате.

"У меня забрали все документы, я сейчас здесь один и никто не может предоставить мне юридическую защиту. Хорошо, что у меня хотя бы не забрали телефон", – подчеркнул он.

Впоследствии рэпер сообщил, что по его делу состоялось первое судебное заседание. Он поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что через 48 часов расскажет все подробности и причину, по которой Россия хочет его судить.

Напомним, что в 2024 году рэпер PŁATEK LUV был внесен в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сегодня OTOY вошел в состав независимой рабочей группы Министерства экономики. Украинский рэпер Вячеслав Дрофа, больше известный под сценическим именем OTOY, стал членом независимой рабочей группы Министерства экономики, занимающейся разработкой платформы Work in Ukraine. О своем новом назначении он сообщил в социальных сетях.