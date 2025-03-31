Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии

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Лиля Воробьева
Украинская модель Мария Ковальчук сейчас находится в больнице Дубая после нескольких операций.
Мария Ковальчук (фото из открытых источников)
Мария, родом из Львова, уехала в ОАЭ по работе и на одной из вечеринок познакомилась с двумя мужчинами, представившимися людьми "из модельного бизнеса". Она планировала переночевать у них, после чего на 10 дней скрылась из связи. Впоследствии ее нашли в больнице в тяжелом состоянии.
Детали произошедшего с Ковальчуком до сих пор неизвестны, но ее родные подозревают, что она могла стать жертвой преступления, в том числе сексуального насилия.
Одноклассница Марии рассказала, что девушка в последнее время сильно изменилась снаружи:
"В последний раз мы говорили на легкие темы. Я писала ей в соцсетях, говорила, что она красавица, что я ею горжусь. В школе она была довольно полной, а сейчас очень изменилась".
По ее словам, впереди Ковальчук длительное физическое и психологическое восстановление:
"Сейчас Маша готовится к следующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии. Ужасная травма".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известно о 20-летней украинской модели, которую нашли искалеченной в Дубае. Украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую в Дубае в начале марта и не выходившую на связь в течение восьми дней, обнаружили на обочине дороги. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии – девушка испытала многочисленные переломы рук, ног и позвоночника, перенесла три оперативных вмешательства и не может говорить.
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