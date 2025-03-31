Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии

Украинская модель Мария Ковальчук сейчас находится в больнице Дубая после нескольких операций.

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

Мария, родом из Львова, уехала в ОАЭ по работе и на одной из вечеринок познакомилась с двумя мужчинами, представившимися людьми "из модельного бизнеса". Она планировала переночевать у них, после чего на 10 дней скрылась из связи. Впоследствии ее нашли в больнице в тяжелом состоянии.

Детали произошедшего с Ковальчуком до сих пор неизвестны, но ее родные подозревают, что она могла стать жертвой преступления, в том числе сексуального насилия.

Одноклассница Марии рассказала, что девушка в последнее время сильно изменилась снаружи:

"В последний раз мы говорили на легкие темы. Я писала ей в соцсетях, говорила, что она красавица, что я ею горжусь. В школе она была довольно полной, а сейчас очень изменилась".

По ее словам, впереди Ковальчук длительное физическое и психологическое восстановление:

"Сейчас Маша готовится к следующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии. Ужасная травма".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известно о 20-летней украинской модели, которую нашли искалеченной в Дубае. Украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую в Дубае в начале марта и не выходившую на связь в течение восьми дней, обнаружили на обочине дороги. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии – девушка испытала многочисленные переломы рук, ног и позвоночника, перенесла три оперативных вмешательства и не может говорить.

20-летняя модель исчезла после вечеринки с участием шейхов. Мария Ковальчук родом из Львова, о чем сообщила ее мать Анна Ковальчук. Она прибыла в Дубай 15 февраля 2025 года. Девушка работала моделью и создавала контент для платформы OnlyFans – сервиса, предусматривающего платный доступ к материалам с откровенным содержанием. Также известно, что Мария принимала участие в акции "Boris for Peace!", посвященной российскому политологу Борису Кагарлыцкому. Он стал фигурантом дела о взрыве на Крымском мосту в 2022 году. В России Кагарлицкого приговорили к пяти годам заключения по обвинению в "оправдании терроризма".