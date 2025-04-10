Умер актер Лиги смеха: жена назвала причину смерти

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Лиля Воробьева
Жена украинского военнослужащего и актера шоу "Лига смеха" Александра Чечуна поделилась информацией об обстоятельствах его смерти.
Александр Чечун (фото из открытых источников)
Об этом она рассказала в своем Instagram, объяснив, что явилось причиной смерти актера.
Как сообщила Ольга Гриценюк, супруга погибшего, его жизнь оборвалась 9 апреля.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте погиб известный украинский продюсер . Украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик погиб на фронте, защищая Украину. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Взвешенные и счастливые", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".О трагическом известии сообщили коллеги погибшего на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не разглашаются детали о подразделении и направлении службы Юрия Кирпика.
Исполнительная продюсер ICTV Анастасия Грабар подтвердила потерю коллеги и посвятила ему трогательное сообщение, в котором вспомнила его как одного из самых профессиональных телевизионщиков, с которыми ей приходилось работать.
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