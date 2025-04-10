Умер актер Лиги смеха: жена назвала причину смерти

Жена украинского военнослужащего и актера шоу "Лига смеха" Александра Чечуна поделилась информацией об обстоятельствах его смерти.

Александр Чечун (фото из открытых источников)

Об этом она рассказала в своем Instagram, объяснив, что явилось причиной смерти актера.

Как сообщила Ольга Гриценюк, супруга погибшего, его жизнь оборвалась 9 апреля.

"Саше не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, которое он получил во время выполнения боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь, но, к сожалению...", – написала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте погиб известный украинский продюсер . Украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик погиб на фронте, защищая Украину. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Взвешенные и счастливые", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".

О трагическом известии сообщили коллеги погибшего на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не разглашаются детали о подразделении и направлении службы Юрия Кирпика.

"Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и несла свет даже в самые тяжелые времена", — отметил исполнитель.

Исполнительная продюсер ICTV Анастасия Грабар подтвердила потерю коллеги и посвятила ему трогательное сообщение, в котором вспомнила его как одного из самых профессиональных телевизионщиков, с которыми ей приходилось работать.

