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Умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня"

Популярный актер скончался в возрасте 59 лет

сегодня, 14:44 comments1164
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня общество узнало о смерти популярного актера театра и кино, заслуженного артиста РФ — Юрия Черкасова. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на официальное сообщение театра имени Моссовета. 

Умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня"

ФОТО: Из открытых источников

Юрий Черкасов сыграл роли в десятках популярных фильмов, среди которых "Папины дочки", "А у нас во дворе", "Моя прекрасная няня", "Мосгаз", "Таксистка", "Форс-мажор" и другие. Известность актеру принесла работа в театре имени Моссовета, в котором он служил с 1990 года. 

Известно, что Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет, а по словам близких актера, причиной смерти стало онкологическое заболевание. 

"Ушел потрясающий мужчина, мой друг, нежный, заботливый муж и отец. Человек с большой буквы. Рак — страшная напасть, но Юра держался. Не знаю, какое слово подобрать. Он был великолепен во всем и в этом тоже. Помяните раба Божия Георгия в своих молитвах", — написала известная актриса Ксения Алферова на своей странице в Facebook. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, умер один из самых известных украинских врачей современности.



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Источник: https://www.gazeta.ru/culture/2020/11/16/a_13362727.shtml
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