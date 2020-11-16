Умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня"

Язык
Coinspot 16.11.2020
BTC/USD
16328.38
ETH/USD
455.07
LTC/USD
69.42
НБУ 16.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня общество узнало о смерти популярного актера театра и кино, заслуженного артиста РФ — Юрия Черкасова. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на официальное сообщение театра имени Моссовета.
ФОТО: Из открытых источников
Юрий Черкасов сыграл роли в десятках популярных фильмов, среди которых "Папины дочки", "А у нас во дворе", "Моя прекрасная няня", "Мосгаз", "Таксистка", "Форс-мажор" и другие. Известность актеру принесла работа в театре имени Моссовета, в котором он служил с 1990 года.
Известно, что Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет, а по словам близких актера, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Как сообщали "Комментарии" ранее, умер один из самых известных украинских врачей современности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости