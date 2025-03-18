18 марта стало известно о смерти отца российского певца и сторонника путинского режима Филиппа Киркорова – Бедроса Киркорова.

Умер Бедрос Киркоров (фото из открытых источников)

Об этом Киркоров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Позже была названа причина смерти артиста, восхищавшегося Сталиным, поддерживал российскую агрессию против Украины и открыто выражал пророссийские взгляды.

По данным российских СМИ, Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Эту информацию подтвердила представительница его сына Екатерина Успенская в комментарии для РИА Новости.

Здоровье артиста пошатнулось после перенесенного наводнения.

"Остановилось сердце", — коротко ответила она на вопрос о причине смерти певца.

Еще летом прошлого года Киркоров-старший обращался к врачам с жалобами на боль в сердце. Медики приехали к нему домой, после чего госпитализировали. В больнице ему провели обследование и приняли решение о необходимости операции по проверке работы кардиостимулятора. Устройство было установлено ему еще в 2023 году после диагностирования ишемической болезни сердца и стенокардии напряжения.

В начале 2024 года российские пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что Бедрос Киркоров страдал сильной одышкой. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию и провели процедуру удаления жидкости из легких, откачав около литра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скончалась мама пророссийского журналиста Бузины . Мать бывшего главного редактора газеты "Сегодня" и члена пророссийской политической партии "Русский блок" Олеся Бузины скончалась десять лет спустя после гибели ее сына. Валентина Павловна перенесла инфаркт в январе этого года.

О ее смерти сообщила внучка Мария на своей странице в Facebook. Дочь Олеся Бузины отметила, что в последний месяц жизни Валентина Павловна страдала от сильной боли. Смерть матери Олеся Бузины прокомментировала Диана Панченко – пророссийская пропагандистка из Украины. Она написала: "Я ее знала. 'Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны' — говорила она мне. Я знаю много трагических историй. Но эта — одна из худших. Валентина Павловна храбро боролась за правду. Но зло было сильнее".