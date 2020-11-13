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Умер эпатажный украинский поп-певец

Известному певцу Филиппу Левшину было 28 лет

сегодня, 11:55
Автор:

Кириєнко Анна

Умер украинский эпатажный певец Филипп Левшин. Об этом написал пиарщик Андрей Царенок на своей странице в Фейсбуке.

Умер эпатажный украинский поп-певец

Фото: 24 канал

В 2016-м году у Филиппа диагностировали панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов. За этот период певец потерял более 20 кг. Чтобы преодолеть болезнь, парень перенес более 20 операций.

На этот раз организм Филиппа не выдержал хирургических вмешательств — парень умер.

Певец известен благодаря ряду телевизионных проектов. В 2011-м году Филипп Левшин решил попробовать себя в популярном талант-шоу "Х-фактор". Но кастинг он не прошел. После этого певец повел себя очень скандально, нагрубив судьям и звукорежиссеру.

Среди самых популярных песен исполнителя — "Я больше не могу", "Ностальгия", "Лечу в море".

Левшин известен не только в Украине. За период своей карьеры парень написал тексты для песен многих известных российских исполнителей. Среди них Николай Басков, Филипп Киркоров, МакЅим, Григорий Лепс, Митя Фомин.

Сайт "Комментарии" также напоминает, что умер второй создатель легендарного Скуби-Ду — Джо Руби.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/filip-levshin-pomer-zirka-ukrajinskih-talant-shou-11217827.html?_ga=2.103793800.904213827.1605106417-323982004.1603272846
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