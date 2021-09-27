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Умер известный британский музыкант

Музыканта прославила его рок-группа

сегодня, 17:15
Автор:

Козлова Альбіна

О смерти музыканта рассказали в звукозаписывающей компании Barrel and Squidger Records. Об этом сообщает Радио Свобода.

Умер известный британский музыкант

Музыкант жил в Австралии последние 36 лет, фото из открытых источников

Известно, что Алан Ланкастер умер в возрасте 72 года и в последнее время болел рассеянным склерозом. Мужчина жил в Австралии много лет, там проживают и его родственники. После переезда в Австралию музыкант уже не гастролировал.

Популярность Алану принесла британская рок-группа "Status Quo", которую он создал в 1962 году. Хит группы — это песня "In the army now". Группа выпустила в свое время 100 песен и 17 альбомов, из которых четыре наиболее полюбились британцам.

Музыкант родился в Пекхеме, что в Англии. Алан играл рок, пел и писал песни. Сольный альбом Ланкастера вышел в 1999 году и назывался Life After Quo.

В Австралии музыкант создал новую группу The Bombers, которая гастролировала по материку. После ее распада Алан создал ансамбль который сначала назывался The Lancaster Brewster Band, затем — Alan Lancaster's Bombers. Ансамбль ездил с концертами по странам Скандинавии, однако просуществовал недолго.

Ланкастер стал продюсером альбома пианиста Роджера Вудварда. Альбому позже предоставили статус платинового.

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Источник: https://www.svoboda.org/a/umer-osnovatelj-gruppy-status-quo-alan-lankaster/31478851.html
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