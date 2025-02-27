Умер известный голливудский актер: его нашли вместе с женой и собакой

Двухкратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмэн, которому было 95 лет, а также его жена Бетси Аракава была найдена без признаков жизни в своем доме в закрытом жилом комплексе Santa Fe Summit.

Джин Хэкмен

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что супруги, а также их собака мертвы.

По словам Мендосы, пока нет никаких признаков насильственной смерти, сообщает платформа Santa Fe New Mexican.

В последние годы пара вела крайне уединенный образ жизни, и их фотографии появлялись крайне редко. После завершения карьеры Хэкмэн жил с женой, классической пианисткой, на ранчо в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, вдали от Голливуда. Сообщается, что величайший актер посвятил себя живописи и писательству, полностью отойдя от жизни.

Последний общий выход Джина и Бетси состоялся в 2003 году на церемонии "Золотого глобуса". Через год Хэкмэн завершил свою актерскую карьеру.

О причине смерти пока ничего не сообщается. Единственное, что сейчас исключается, это насильственное вмешательство.

Шериф Мендоса заявил: "Я могу заверить жителей округа и соседей, что ни для кого нет непосредственной угрозы".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Сплетница", умерла в возрасте 39 лет. Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.

По данным ABC News, актриса недавно перенесла трансплантацию печени, и, по предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам; признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.