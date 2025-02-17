Умер известный российский актер, боровшийся с тяжелой болезнью

В возрасте 66 лет в России скончался известный актер, звезда сериала "Склифосовский" Валерий Зинов.

Валерий Зинов (фото из открытых источников)

По информации пропагандистского издания Стархит, в последние годы жизни актер боролся с онкологией. Несмотря на сложный диагноз и плохое самочувствие, Зинов не прекращал свою карьеру и продолжал сниматься в кино до последних дней. Одной из последних его работ стала роль судьи в картине "А у нас во дворе-3".

Актер сыграл в более чем сорока кинопроектах. Его можно было увидеть в таких сериалах, как "Склифосовский", "За час до рассвета", "Чикатило", "Последний мент", "Мужики и бабы", "След". Значительную часть своей жизни он посвятил театральной деятельности, много лет работая на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. М. Толстого. Также он был ведущим по областному радио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 9 февраля в России скончался советский актер Олег Стриженов. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что незадолго до смерти актер перенес инфаркт головного мозга. В критическом состоянии его госпитализировали. Врачам удалось привести 95-летнего Стриженова в чувство, и в течение месяца он проходил медицинское обследование, однако впоследствии его не стало.

За свою карьеру Олег Стриженов сыграл в многочисленных советских фильмах. Самыми известными среди них стали "Сорок первый", "Овид", "Пиковая дама", "Юность Петра", "Два капитана", "Звезда обаятельного счастья" и многие другие. У Олега Стриженова были украинские корни, хотя всю жизнь прожил в России. Его мать родилась в Полтаве, а отец – в Донецкой области. Дедушка актера работал на шахте в Горловке. Информации о его позиции по поводу войны нет. На склоне лет Стриженов избегал публичности.

