Умер известный украинский режиссер

На 64-м году жизни умер известный и талантливый украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Об этом сообщил бывший министр культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

Умер выдающийся украинский режиссер Сергей Проскурня. Фото: nikvesti.com

Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ.. Я його називав наш Драматург.. Важко осягнути масштаби... Опубліковано Євгеном Нищуком Понеділок, 1 лютого 2021 р.

Сергей Проскурня сделал большой вклад в развитие культуры и театрального искусства Украины.

Свои соболезнования выразили народные депутаты Ирина Геращенко, Николай Княжицкий, журналист Виталий Портников и Ирина Подоляк.

Напомним, что Сергей Проскурня родом со Львова. В конце 80-х человек стал одним из авторов концепции и организаторов фестиваля украинской популярной песни "Червона рута".

В дальнейшем Сергей продолжал сотрудничать с молодыми талантами. Он организовывал международные театральные фестивали, в которых приняли участие более 300 коллективов из более чем 20 стран мира и большинства областных центров Украины.

За период президентства Виктора Ющенко Проскурня возобновил обычай проведения Всемирных форумов украинцев.

Сергей Проскурня уделял много внимания творчеству украинского поэта Тараса Шевченко. Впоследствии под его руководством вышли кинопроекты "Наш Шевченко" и "Тарас Шевченко. Идентификация".

Кроме того, именно Сергей Проскурня стал главным режиссером-постановщиком концерта "Украина. Рожденные свободными", который состоялся в честь Дня Независимости в 2016 году.

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