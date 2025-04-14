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Умер известный украинский режиссер Александр Муратов

Прощание с Александром Муратовым состоится 17 апреля

сегодня, 21:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

14 апреля стало известно о смерти украинского режиссера, поэта и члена правления Национального союза кинематографистов Украины Александра Муратова. Ему было 89 лет.

Умер известный украинский режиссер Александр Муратов

Александр Муратов (фото из открытых источников)

Об этом сообщили его близкие на официальной странице режиссера в Facebook. Причины смерти пока не разглашаются.

Церемония прощания с Александром Игоревичем состоится в четверг, 17 апреля, в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве. В сообщении выразили соболезнования семье, жене Виктории и всему кинематографическому сообществу Украины.

Муратов оставил значительный след в украинском искусстве как кинорежиссер, сценарист, поэт, публицист и заслуженный деятель искусств УССР (1990). В 2008 году был награжден Орденом "За заслуги" III степени.

За свою карьеру он создал около трех десятков художественных фильмов и более десятка документальных лент. Начинал работу на Одесской киностудии, а затем перешел на киностудию имени Довженко в Киеве.

Самой известной его работой стала трилогия "Танго смерти", снятая по мотивам произведений Николая Хвылевого. Эта киноработа была удостоена премии Всеукраинского культурно-научного фонда Т. Г. Шевченко как выдающийся вклад в национальное и государственное возрождение Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский композитор погиб в ДТП . Украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль, сотрудничавший с Тоней Матвиенко, Гайтаной и группой "Без ограничений", погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 46 лет.

Трагедия произошла 13 апреля в Черновицкой области. Как сообщает издание "Черновицкий луч", водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 совершил наезд на композитора. В результате полученных травм Гураль скончался во время оказания медицинской помощи. Смерть Андрея уже прокомментировали его друзья и коллеги.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2306085796451944&set=a.1218947525165782
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