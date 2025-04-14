Умер известный украинский режиссер Александр Муратов

14 апреля стало известно о смерти украинского режиссера, поэта и члена правления Национального союза кинематографистов Украины Александра Муратова. Ему было 89 лет.

Александр Муратов (фото из открытых источников)

Об этом сообщили его близкие на официальной странице режиссера в Facebook. Причины смерти пока не разглашаются.

Церемония прощания с Александром Игоревичем состоится в четверг, 17 апреля, в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве. В сообщении выразили соболезнования семье, жене Виктории и всему кинематографическому сообществу Украины.

Муратов оставил значительный след в украинском искусстве как кинорежиссер, сценарист, поэт, публицист и заслуженный деятель искусств УССР (1990). В 2008 году был награжден Орденом "За заслуги" III степени.

За свою карьеру он создал около трех десятков художественных фильмов и более десятка документальных лент. Начинал работу на Одесской киностудии, а затем перешел на киностудию имени Довженко в Киеве.

Самой известной его работой стала трилогия "Танго смерти", снятая по мотивам произведений Николая Хвылевого. Эта киноработа была удостоена премии Всеукраинского культурно-научного фонда Т. Г. Шевченко как выдающийся вклад в национальное и государственное возрождение Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский композитор погиб в ДТП . Украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль, сотрудничавший с Тоней Матвиенко, Гайтаной и группой "Без ограничений", погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 46 лет.

Трагедия произошла 13 апреля в Черновицкой области. Как сообщает издание "Черновицкий луч", водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 совершил наезд на композитора. В результате полученных травм Гураль скончался во время оказания медицинской помощи. Смерть Андрея уже прокомментировали его друзья и коллеги.