Умер основатель Юморины и легендарный КВНщик: что известно

Один из основателей одесской "Юморины", художественный руководитель "Джентльмен-шоу", литератор и КВНщик Валерий Хаит ушел из жизни 1 февраля. Артисту было 85 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Всемирный клуб одесситов. Причина смерти не уточняется.

Валерий Хаит умер в Одессе в возрасте 85 лет. Фото: Facebook

"С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исаковича Хаита 1 февраля 2025 года. Легендарный капитан КВН ушел навсегда в историю Одессы", — говорится в сообщении.

Валерий Хаит был капитаном легендарной сборной команды КВН Одессы с 1966 по 1971 годы, а затем — творческим руководителем одесских команд-чемпионов КВН 1972 года и 1987 года (Первая команда джентльменов ОГУ). В 1972 году стал одним из основателей одесской Юморины. В 2010-11 годах Хаит был автором идеи всенародного сбора средств и координатором проекта установки в Одессе памятника Исааку Бабелю.

Хаит также автор книг лирических стихов и прозы и юмористических сборников (составитель тома "Большая книга одесского юмора"), был главным редактором Одесского юмористического журнала "Фонтан" и вице-президентом Всемирного клуба одесситов с 1990 года. В течение 1986−1990 годов занимал должность художественного руководителя творческого объединения "Джентльмен-шоу". Обладатель премии Золотой Остап в категории "Самое смешное печатное издание".

Соболезнования в связи со смертью Хаита выразил еще один легендарный КВНщик, звезда "Джентльмен-шоу", актер и политик Олег Филимонов.

"Беда! Ушла эпоха. Блестящий автор и редактор. Человек с безупречным вкусом, наставник, который направлял нас, молодых КВНщиков. Не знаю, что говорить или написать, все какое-то плоское и не передает то ощущение горя и потери, которое я сейчас испытываю. Женя умер, Славик в Москве, Юля — супруга , старенькая и не очень может адекватно отреагировать на происходящее. Остается надеяться на город. На нашу Одессу, которая помнит и чтит свих героев. Посмотрим", — написал Филимонов.

Младший сын Валерия, Ростислав Хаит- один из создателей российского театра "Квартет И", давно живет в Москве. В январе 2024 года умер старший сын Валерия Хаита — писатель-сатирик и актер Евгений Хаит. За этот год Валерий Хаит успел подготовить и издать книжку памяти сына. В конце 2024 года власти Одессы внесли памятник Исааку Бабелю в список объектов, которые решено снести в рамках деколонизации.





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