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Умер популярный актер: шокирующие обстоятельства его смерти

Умер Малкольм-Джамал Уорнер. Звезда сериала "Шоу Косби" трагически погиб в Коста-Рике.

22 июля 2025, 08:30
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Slava Kot

Американский актер Малкольм-Джамал Уорнер трагически погиб на 55-м году жизни. Звезда популярного сериала "Шоу Косби" скончался 20 июля во время семейного отдыха в Коста-Рике. Его смыло сильным океанским течением во время купания на пляже Плайя-Гранде.

Умер популярный актер: шокирующие обстоятельства его смерти

Малкольм-Джамал Уорнер умер. Фото: REUTERS

По информации CNN, инцидент произошел на глазах свидетелей, попытавшихся помочь Уорнеру, однако спасти его не удалось. Его смыло волновым течением во время купания на пляже Плайя-Гранде в Коста-Рике. Местное следственное управление подтвердило смерть, отметив, что причиной стало утопление. У Малкольма-Джамала остались жена и дочь.

Малкольм-Джамал Уорнер вошел в историю американского телевидения как один из главных героев "Шоу Косби". Его персонаж Тео Хакстейбл стал одним из зрительских любимцев и принес актеру номинацию на премию "Эмми".

Сериал, выходивший с 1984 по 1992 год, пять сезонов подряд оставался самым популярным шоу на американском телевидении. В нем изображалась уютная семья среднего класса, что было относительно редкое представление того времени темнокожих американцев на телевидении.

Несмотря на ассоциацию с одним культовым образом, Уорнер имел разнообразную карьеру. Он играл в таких сериалах, как "Малкольм и Эдди", "Род между строк", "Житель" и "Другой мир". Кроме актерской карьеры Малкольм-Джамал Уорнер активно занимался музыкой и в 2015 году получил премию "Грэмми".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стала известна причина смерти актера Джулиана Макмагона из сериала "Все женщины – ведьмы".

Также "Комментарии" писали, что актер из "Лило и Стич" скончался лишь спустя несколько недель после премьеры фильма.



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