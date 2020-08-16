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Умер последний министр культуры СССР

Николай Губенко скончался на 79-м году жизни

сегодня, 15:56
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня  скончался художественный руководитель "Содружества актеров Таганки", последний министр культуры СССР Николай Губенко.Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Губенко окончил актерский, а в 1969 году учился на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская С. Герасимова). Дебютировал в кино в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позже был актером театра на Таганке и параллельно снимался в кино – одни из самых знаменитых его работ "Мне двадцать лет" и "Прошу слова".

Умер последний министр культуры СССР

Николай Губенко с 1960-х играл в Театре на Таганке, в 1987 году стал его главным режиссером, руководил два года. После развала Советского Союза и разделения театра на Таганке стал руководителем "Содружества актеров Таганки", в котором работал до последних дней.

Николай Губенко был последним министром культуры СССР – он занимал эту должность с 1989 по 1991 год. С 1995 года был депутатом Госдумы РФ от КПРФ, а с 2005 года — депутатом Мосгордумы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром скончался младший брат Дональда Трампа.



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