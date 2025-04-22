Умер скульптор и художник Зураб Церетели

Сегодня ночью скончался известный скульптор и художник Зураб Церетели. Об этом сообщили прокремлевские СМИ со ссылкой на информацию помощника скульптора Сергея Шагулашвили.

Зураб Церетели

Причиной смерти Церетели стала остановка сердца, сообщил помощник скульптора.

Умерший во вторник Зураб Церетели был одним из самых известных советских и российских скульпторов последних нескольких десятилетий.

Живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской Академии художеств;

Среди его главных работ в Москве памятник Петру Первому, монумент Победы в парке на Поклонной горе, монумент "Дружба навеки".

Увидеть работы Церетели можно и в США. Перед зданием ООН в Нью-Йорке установлен монумент "Добро побеждает зло", а в Нью-Джерси — "Слеза скорби", переданная американскому народу в дар в память о погибших в терактах 11 сентября.

Википедия перечисляет все "регалии" художника – российский художник и скульптор грузинского происхождения, народный художник СССР и Российской Федерации, народный художник Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, лауреат Премии Пикассо, президент кавалер ордена Почетного легиона Франции, Почетного Креста "Комбатан волонтер" Ассоциации ветеранов французского Сопротивления, офицер Ордена искусств и литературы (Франция), награжден орденами: "Дружбы народов" (Россия) и "За заслуги перед Отчизной, Вермей (высшая награда Парижа за вклад в культуру и искусство), орденом Габриэлы Мистраль (Чили), медалью Пикассо (высшая награда ЮНЕСКО), кавалер ордена Бернардо О'Хиггинса Правительства Чили. Почётный гражданин Тбилиси (2002).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера ушел из жизни Папа Римский Франциск.