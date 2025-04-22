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Умер скульптор и художник Зураб Церетели

Известный советский скульптор Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года в России

сегодня, 10:12
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Автор:
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Недилько Ксения

Сегодня ночью скончался известный скульптор и художник Зураб Церетели. Об этом сообщили прокремлевские СМИ со ссылкой на информацию помощника скульптора Сергея Шагулашвили.

Умер скульптор и художник Зураб Церетели

Зураб Церетели

Причиной смерти Церетели стала остановка сердца, сообщил помощник скульптора.

Умерший во вторник Зураб Церетели был одним из самых известных советских и российских скульпторов последних нескольких десятилетий.

Живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской Академии художеств;

Среди его главных работ в Москве памятник Петру Первому, монумент Победы в парке на Поклонной горе, монумент "Дружба навеки".

Увидеть работы Церетели можно и в США. Перед зданием ООН в Нью-Йорке установлен монумент "Добро побеждает зло", а в Нью-Джерси — "Слеза скорби", переданная американскому народу в дар в память о погибших в терактах 11 сентября.

Википедия перечисляет все "регалии" художника – российский художник и скульптор грузинского происхождения, народный художник СССР и Российской Федерации, народный художник Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, лауреат Премии Пикассо, президент кавалер ордена Почетного легиона Франции, Почетного Креста "Комбатан волонтер" Ассоциации ветеранов французского Сопротивления, офицер Ордена искусств и литературы (Франция), награжден орденами: "Дружбы народов" (Россия) и "За заслуги перед Отчизной, Вермей (высшая награда Парижа за вклад в культуру и искусство), орденом Габриэлы Мистраль (Чили), медалью Пикассо (высшая награда ЮНЕСКО), кавалер ордена Бернардо О'Хиггинса Правительства Чили. Почётный гражданин Тбилиси (2002).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера ушел из жизни Папа Римский Франциск.



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