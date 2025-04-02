Умер Вэл Килмер: легенда Голливуда ушла из жизни в 65 лет после продолжительной болезни

Легендарный голливудский актер Уэл Килмер, известный своими ролями в культовых фильмах 80-х и 90-х, скончался в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала пневмония.

Умер Вэл Килмер. Фото из открытых источников

О смерти Вэла Килмера сообщила его дочь Мерседес Килмер. Она подтвердила, что ее отец ушел из жизни 1 апреля 2025 года. В 2014 году Килмеру диагностировали рак горла, из-за которого он потерял голос, однако впоследствии ему удалось на время преодолеть болезнь.

Вэл Килмер стал известен в 1980-х благодаря ролям в фильмах "Настоящий гений" и "Ива". Однако настоящий прорыв актера произошел после его участия в боевике "Топ Ган", где он сыграл хладнокровного и уверенного летчика Айсмена рядом с Томом Крузом.

На пике карьеры в 1995 году Килмер заменил Майкла Китона в роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда" режиссера Джоэла Шумахера. Его исполнение Темного Рыцаря получило смешанные отзывы, однако фильм имел коммерческий успех. Кроме этого, он сыграл ряд знаковых ролей, в том числе в вестерне "Тумстоун", криминальной драме "Схватка" и биографическом фильме "The Doors", где превратился в музыканта Джима Моррисона.

В течение многих лет в Голливуде ходили слухи о проблемах со здоровьем актера. В 2017 году Килмер впервые подтвердил, что у него был рак горла. Ему сделали операцию на трахее, что повлияло на его голос и способность говорить. Несмотря на это, в 2021 году вышел документальный фильм "Вэл", рассказывающий о жизни и карьере актера. Килмер лично участвовал в его создании, используя архивные кадры из своих съемок.

Последним появлением Килмера на большом экране стала роль Айсмена в фильме "Топ Ган: Меверик" 2022 года. Его короткая, но эмоциональная сцена с Томом Крузом стала данью уважения к легендарному актеру.

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