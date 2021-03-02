Умер звезда сериала "Сваты" и "Женский доктор"

Сегодня, 2 марта, стало известно о смерти популярного украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 44 лет, передает ТСН.

Иван Марченко - фото из открытых источников

Известие о смерти актера обнародовала студия дубляжа, с которой сотрудничал Марченко, LeDoyen Studio:

После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", – сказано в сообщении.

Сообщается, что артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием, а именно раком костей. После интенсивного и продолжительного лечения заболевание отступило, однако затем вернулось.

Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года в Харькове, где и закончил актерский факультет. Длительное время он блистал на сцене столичного Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки.

За свою актерскую карьеру Иван Марченко снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых популярные ленты: "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний кордон", "Совсем другая жизнь" и многих других.

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