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Умер звезда сериала "Сваты" и "Женский доктор"

Артист скончался от онкологического заболевания

сегодня, 19:40
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 2 марта, стало известно о смерти популярного украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 44 лет, передает ТСН.

Умер звезда сериала "Сваты" и "Женский доктор"

Иван Марченко - фото из открытых источников

Известие о смерти актера обнародовала студия дубляжа, с которой сотрудничал Марченко, LeDoyen Studio: 

После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", – сказано в сообщении.
Сообщается, что артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием, а именно раком костей. После интенсивного и продолжительного лечения заболевание отступило, однако затем вернулось. 
Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года в Харькове, где и закончил актерский факультет. Длительное время он блистал на сцене столичного Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки. 
За свою актерскую карьеру Иван Марченко снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых популярные ленты: "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний кордон", "Совсем другая жизнь" и многих других.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что стало известно о смерти молодого футболиста Вилли Брасиано Та Би, который был полузащитником в футбольном клубе "Атланта". Его сердце перестало биться на 22-ом году жизни. По словам источника, футболист долгое время боролся с раком печени. Последние несколько месяцев он провел на родине вместе со своей семьей. 


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/pomer-zirka-serialiv-svati-i-zhinochiy-likar-ivan-marchenko-1736905.html?fbclid=IwAR2gIGJgZIiEXxFkm-P7nTdDEhxUoWKTOmvN9am9oE3AhQIjNaiMyVdftds
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