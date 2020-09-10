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Главная Новости Звезды персона Умерла актриса, сыгравшая в «Игре престолов»
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Умерла актриса, сыгравшая в «Игре престолов»

Причина смерти актрисы не указана

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в популярном фэнтезийном сериале "Игра престолов" скончалась в 82-летнем возрасте. Такую печальную новость сообщило издание BBC News.

Умерла актриса, сыгравшая в «Игре престолов»

Дайана Ригг

Известно, что актриса умерла сегодня утром, 10 сентября, в своем доме, в окружении родных. По данным СМИ, в марте 2020 года у Дайаны был диагностирован рак. 

Британская актриса получила мировую известность благодаря сериалу "Мстители", который выходил на экраны в 1960-х годах, а также она прославилась ролью Трейси Бонд - девушки секретного агента 007 в киноленте "На секретной службе Ее Величества".

В 1988 году Дайана получила Орден Британской империи, а в 1994 году - титул "Дама-Командор". Также актриса была удостоена престижной кинонаграды "Эмми" за роль в мини-сериале "Ребекка".

С 2013 по 2017 года Ригг снималась в популярном фэнтезийном сериале "Игра престолов", сыграв там мудрую и коварную "Королеву Шипов" Оленну Тирелл.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Унесенные ветром" умерла в 104 года.


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