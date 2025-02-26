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Умерла известная актриса из сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров": что произошло

Мишель Трахтенберг была найдена ее собственной матерью уже бездыханной.

26 февраля 2025, 20:55
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Лиля Воробьева

  Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Сплетница", умерла в возрасте 39 лет. Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.

Умерла известная актриса из сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров": что произошло

Мишель Трахтенберг (фото из открытых источников)

По данным ABC News, актриса недавно перенесла трансплантацию печени, и, по предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам; признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье мигрантов: ее мать происходит из Одессы, Украины, а отец имеет немецкие корни. Актерскую карьеру начала в трехлетнем возрасте, снимаясь в рекламных роликах, а затем сотрудничала с детским телеканалом Nickelodeon. Первую значительную роль получила в сериале "Приключения Пита и Пита" (1994-1996), где сыграла Нонну Мекленберг. Настоящую популярность приобрела благодаря роли Дон Саммерс в сериале "Баффи — победительница вампиров" (2000-2003). Также известна ролью Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница" (2008–2012). Среди других ее работ — фильмы "Гарриет — шпионка" (1996), "Инспектор Гаджет" (1999), "Евротур" (2004) и "Принцесса льда" (2005).

Умерла известная актриса из сериалов ”Сплетница” и ”Баффи - истребительница вампиров”: что произошло - фото 2

В последние месяцы поклонники выражали обеспокоенность здоровьем актрисы из-за ее внешнего вида на фотографиях в социальных сетях. В январе прошлого года Трахтенберг заверила, что она "счастлива и здорова" и никогда не прибегала к пластическим операциям.

Ее уход стал неожиданностью для многих, оставив заметный след в киноиндустрии и сердцах поклонников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скончалась известная светская львица Джоселин Вильденштейн . 31 декабря 2024 года на 85-м году жизни скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "Женщина-кошка". Ее партнер Ллойд Кляйн подтвердил, что причиной смерти стала эмболия легочной артерии. Светская львица ушла из жизни в парижском дворце.

Джоселин Вильденштейн получила широкую известность благодаря экстремальным пластическим операциям, которые, по сообщениям, должны были сделать ее внешность похожей на кошачью, чтобы угодить бывшему мужу Алеку Вильденштейну. Их развод в 1999 году стал настоящей сенсацией: миллиардер выплатил Джоселин 2,5 миллиарда долларов единовременно и 100 миллионов долларов выплачивал ежегодно в течение 13 лет.



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