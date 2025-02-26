Умерла известная актриса из сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров": что произошло

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Сплетница", умерла в возрасте 39 лет. Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.

Мишель Трахтенберг (фото из открытых источников)

По данным ABC News, актриса недавно перенесла трансплантацию печени, и, по предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам; признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье мигрантов: ее мать происходит из Одессы, Украины, а отец имеет немецкие корни. Актерскую карьеру начала в трехлетнем возрасте, снимаясь в рекламных роликах, а затем сотрудничала с детским телеканалом Nickelodeon. Первую значительную роль получила в сериале "Приключения Пита и Пита" (1994-1996), где сыграла Нонну Мекленберг. Настоящую популярность приобрела благодаря роли Дон Саммерс в сериале "Баффи — победительница вампиров" (2000-2003). Также известна ролью Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница" (2008–2012). Среди других ее работ — фильмы "Гарриет — шпионка" (1996), "Инспектор Гаджет" (1999), "Евротур" (2004) и "Принцесса льда" (2005).

В последние месяцы поклонники выражали обеспокоенность здоровьем актрисы из-за ее внешнего вида на фотографиях в социальных сетях. В январе прошлого года Трахтенберг заверила, что она "счастлива и здорова" и никогда не прибегала к пластическим операциям.

Ее уход стал неожиданностью для многих, оставив заметный след в киноиндустрии и сердцах поклонников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скончалась известная светская львица Джоселин Вильденштейн . 31 декабря 2024 года на 85-м году жизни скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "Женщина-кошка". Ее партнер Ллойд Кляйн подтвердил, что причиной смерти стала эмболия легочной артерии. Светская львица ушла из жизни в парижском дворце.

Джоселин Вильденштейн получила широкую известность благодаря экстремальным пластическим операциям, которые, по сообщениям, должны были сделать ее внешность похожей на кошачью, чтобы угодить бывшему мужу Алеку Вильденштейну. Их развод в 1999 году стал настоящей сенсацией: миллиардер выплатил Джоселин 2,5 миллиарда долларов единовременно и 100 миллионов долларов выплачивал ежегодно в течение 13 лет.