Умерла известная советская актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

12 мая 2025 года ушла из жизни Нина Гребешкова — известная советская актриса, жена режиссера Леонида Гайдая и исполнительница ролей в культовых комедиях, полюбивших миллионы зрителей. О смерти актрисы на 95 году жизни сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточнена.

Нина Гребешкова (фото из открытых источников)

Нина Павловна родилась в 1930 году в Москве, где училась в театральном институте. Ее кинодебют состоялся еще во время студенчества – в фильме "Отважные люди" (1950). Первую популярность принесла лента "Испытания на верность", а подлинное признание — сотрудничество с Гайдаем. Она снялась в его "Кавказской пленнице", "12 стульях", "Бриллиантовой руке", "Этого не может быть!" и других фильмах.

Особенно запомнилась зрителям как жена главного героя в "Бриллиантовой руке" — ролью, которая сделала ее по-настоящему народной актрисой. Всего в творчестве Гребешковой — около 130 ролей в кино и телевидении. В то же время более трех десятилетий она работала в Театре-студии киноактера.

С Леонидом Гайдаем Нина прожила в браке 40 лет. Они познакомились еще во время учебы. По словам самой актрисы, быт держался на ней – режиссер бытовыми делами не занимался. Гайдай не давал ей главных ролей, считая это неправильным, но признавался, что сожалел о таком решении.

Пара воспитала одну дочь — Оксану, которая пошла не в художественное, а в финансовое направление. Гайдай больше не хотел детей.

Последние годы жизни Нина Гребешкова вела непублично – не давала интервью и не появлялась на мероприятиях. Ее память останется сохраненной в классических фильмах, до сих пор вызывающих улыбку и ностальгию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!". Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.