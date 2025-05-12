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Умерла известная советская актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

Нина Гребешкова в последние годы не появлялась на публике

сегодня, 19:15
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Лиля Воробьева

12 мая 2025 года ушла из жизни Нина Гребешкова — известная советская актриса, жена режиссера Леонида Гайдая и исполнительница ролей в культовых комедиях, полюбивших миллионы зрителей. О смерти актрисы на 95 году жизни сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточнена.

Умерла известная советская актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

Нина Гребешкова (фото из открытых источников)

Нина Павловна родилась в 1930 году в Москве, где училась в театральном институте. Ее кинодебют состоялся еще во время студенчества – в фильме "Отважные люди" (1950). Первую популярность принесла лента "Испытания на верность", а подлинное признание — сотрудничество с Гайдаем. Она снялась в его "Кавказской пленнице", "12 стульях", "Бриллиантовой руке", "Этого не может быть!" и других фильмах.

Особенно запомнилась зрителям как жена главного героя в "Бриллиантовой руке" — ролью, которая сделала ее по-настоящему народной актрисой. Всего в творчестве Гребешковой — около 130 ролей в кино и телевидении. В то же время более трех десятилетий она работала в Театре-студии киноактера.

С Леонидом Гайдаем Нина прожила в браке 40 лет. Они познакомились еще во время учебы. По словам самой актрисы, быт держался на ней – режиссер бытовыми делами не занимался. Гайдай не давал ей главных ролей, считая это неправильным, но признавался, что сожалел о таком решении.

Пара воспитала одну дочь — Оксану, которая пошла не в художественное, а в финансовое направление. Гайдай больше не хотел детей.

Последние годы жизни Нина Гребешкова вела непублично – не давала интервью и не появлялась на мероприятиях. Ее память останется сохраненной в классических фильмах, до сих пор вызывающих улыбку и ностальгию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!". Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.



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