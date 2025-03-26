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Умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!"

Галина Марченко озвучивала плюшевую птичку целых 27 лет

26 марта 2025, 22:45
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Лиля Воробьева

Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!"

Галина Марченко (фото из открытых источников)

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко – драматическая актриса и кукловод. Ей было 88 лет. Почти полвека она оставалась преданной детской редакции и передачи "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла своей главной любовью и самым важным событием в актерской карьере, потеряла свою вторую "маму"", – говорится в некрологе. Причина смерти не разглашается.

Следует отметить, что Марченко не только озвучивала Каркушу, но и работала в программе как кукловод. Она присоединилась к проекту в 1975 году. В 1980-х начала исполнять разные роли, подменяя коллег и озвучивая Мишку с 1984 по 1992 год. Однако именно Каркуша оставалась ее главной творческой страстью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ скончалась популярная актриса советского кино. 22 марта стало известно о смерти 85-летней звезды советского кино и вдовы популярного российского актера Андрея Миронова – Ларисы Голубкиной.

Как сообщают российские медиа, в последние годы актриса тяжело болела. В октябре 2024 года врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови, после чего ей был назначен паллиативный уход. Из-за болезни Голубкина потеряла способность самостоятельно передвигаться и пользовалась инвалидной коляской. Она также имела проблемы со слухом и зрением и постоянно находилась под наблюдением сиделки.



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Источник: https://spokoinoinochi.ru/news/proshhanie-s-legendarnoj-galinoj-marchenko/
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