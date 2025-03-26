Умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!"

Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Галина Марченко (фото из открытых источников)

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко – драматическая актриса и кукловод. Ей было 88 лет. Почти полвека она оставалась преданной детской редакции и передачи "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла своей главной любовью и самым важным событием в актерской карьере, потеряла свою вторую "маму"", – говорится в некрологе. Причина смерти не разглашается.

Следует отметить, что Марченко не только озвучивала Каркушу, но и работала в программе как кукловод. Она присоединилась к проекту в 1975 году. В 1980-х начала исполнять разные роли, подменяя коллег и озвучивая Мишку с 1984 по 1992 год. Однако именно Каркуша оставалась ее главной творческой страстью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ скончалась популярная актриса советского кино. 22 марта стало известно о смерти 85-летней звезды советского кино и вдовы популярного российского актера Андрея Миронова – Ларисы Голубкиной.

Как сообщают российские медиа, в последние годы актриса тяжело болела. В октябре 2024 года врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови, после чего ей был назначен паллиативный уход. Из-за болезни Голубкина потеряла способность самостоятельно передвигаться и пользовалась инвалидной коляской. Она также имела проблемы со слухом и зрением и постоянно находилась под наблюдением сиделки.