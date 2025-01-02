Умерла известная светская львица Джоселин Вильденштейн: почему ее называют "Женщина-кошка"

31 декабря 2024 года на 85-м году жизни скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "Женщина-кошка". Ее партнер Ллойд Кляйн подтвердил, что причиной смерти стала эмболия легочной артерии. Светская львица ушла из жизни в парижском дворце.

Джоселин Вильденштейн. Фото: radaronline

Джоселин Вильденштейн получила широкую известность благодаря экстремальным пластическим операциям, которые, по сообщениям, должны были сделать ее внешность похожей на кошачью, чтобы угодить бывшему мужу Алеку Вильденштейну. Их развод в 1999 году стал настоящей сенсацией: миллиардер выплатил Джоселин 2,5 миллиарда долларов единовременно и 100 миллионов долларов выплачивал ежегодно в течение 13 лет.

"Мы дремали, и когда я проснулся, я сказал: "Джоселин, мы должны проснуться, мы должны одеться", но она была холодна и мертва. Это очень грустно. Чрезвычайно грустно ложиться со своей второй половинкой, которую я знаю 21 год и жду, чтобы встретить Новый год и найти ее холодной", — сказал Ллойд Кляйн.

В интервью в ноябре 2024 года Джоселин Вильденштейн сказала, что не делала никаких операций, потому что "боится того, что может произойти" и "не хочет кардинальных изменений".

"Она известна пластической хирургией, но я не знаю, это ли то, чем она должна быть известна, потому что она сделала много удивительных вещей в своей жизни. Большие, большие, большие достижения", — добавил ее партнер.

Последние годы жизни Джоселин характеризовались финансовыми трудностями. Она планировала участие в документальных проектах и ​​реалити-шоу, чтобы поведать свою историю миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 неожиданных смертях 2024 года, всколыхнувших Украину.

Также "Комментарий" писали о внезапной смерти 18-летней звезды шоу "Украина имеет талант".