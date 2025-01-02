Умерла известная светская львица Джоселин Вильденштейн: почему ее называют "Женщина-кошка"

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Slava Kot
31 декабря 2024 года на 85-м году жизни скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "Женщина-кошка". Ее партнер Ллойд Кляйн подтвердил, что причиной смерти стала эмболия легочной артерии. Светская львица ушла из жизни в парижском дворце.
Джоселин Вильденштейн. Фото: radaronline
Джоселин Вильденштейн получила широкую известность благодаря экстремальным пластическим операциям, которые, по сообщениям, должны были сделать ее внешность похожей на кошачью, чтобы угодить бывшему мужу Алеку Вильденштейну. Их развод в 1999 году стал настоящей сенсацией: миллиардер выплатил Джоселин 2,5 миллиарда долларов единовременно и 100 миллионов долларов выплачивал ежегодно в течение 13 лет.
В интервью в ноябре 2024 года Джоселин Вильденштейн сказала, что не делала никаких операций, потому что "боится того, что может произойти" и "не хочет кардинальных изменений".
Последние годы жизни Джоселин характеризовались финансовыми трудностями. Она планировала участие в документальных проектах и реалити-шоу, чтобы поведать свою историю миру.
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