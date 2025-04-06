Умерла известная украинская актриса из фильма "За двумя зайцами"

Ушла из жизни Таисия Литвиненко — украинская актриса театра и кино, режиссер-постановщица и преподавательница. В феврале этого года ей исполнилось 90 лет.

Таисия Литвиненко (фото из открытых источников)

О смерти Таисии Иосифовны сообщил в соцсетях ее сын, актер Назар Стригун. Он обнародовал фото матери с трогательной подписью: "Наше солнышко взошло в воскресенье и... покинуло нас в воскресенье". Причины смерти не озвучиваются.

Актерская карьера Таисии Литвиненко стартовала в 1954 году. Она сыграла более 90 ролей в театральных постановках. С 1965 года до конца жизни работала во Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. Также играет более 20 ролей в фильмах и телеспектаклях. Среди самых известных — "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!" . Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.

Следует отметить, что Марченко не только озвучивала Каркушу, но и работала в программе как кукловод. Она присоединилась к проекту в 1975 году. В 1980-х начала исполнять разные роли, подменяя коллег и озвучивая Мишку с 1984 по 1992 год. Однако именно Каркуша оставалась ее главной творческой страстью.

