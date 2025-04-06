logo

BTC/USD

79093.40

ETH/USD

1592.75

LTC/USD

71.55

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Умерла известная украинская актриса из фильма "За двумя зайцами"
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла известная украинская актриса из фильма "За двумя зайцами"

Украинскую сцену покинула настоящая легенда – актриса Таисия Литвиненко

6 апреля 2025, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Ушла из жизни Таисия Литвиненко — украинская актриса театра и кино, режиссер-постановщица и преподавательница. В феврале этого года ей исполнилось 90 лет.

Умерла известная украинская актриса из фильма "За двумя зайцами"

Таисия Литвиненко (фото из открытых источников)

О смерти Таисии Иосифовны сообщил в соцсетях ее сын, актер Назар Стригун. Он обнародовал фото матери с трогательной подписью: "Наше солнышко взошло в воскресенье и... покинуло нас в воскресенье". Причины смерти не озвучиваются.

Актерская карьера Таисии Литвиненко стартовала в 1954 году. Она сыграла более 90 ролей в театральных постановках. С 1965 года до конца жизни работала во Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. Также играет более 20 ролей в фильмах и телеспектаклях. Среди самых известных — "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!" . Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.

Следует отметить, что Марченко не только озвучивала Каркушу, но и работала в программе как кукловод. Она присоединилась к проекту в 1975 году. В 1980-х начала исполнять разные роли, подменяя коллег и озвучивая Мишку с 1984 по 1992 год. Однако именно Каркуша оставалась ее главной творческой страстью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/na3ar/posts/pfbid0ncAxxnHXGGDXGr1EyKGUEhc6UmNf58uKJuRuonxtoLeQX7afxdnknm3YEW3CYeQ6l
Теги:

Новости

Все новости