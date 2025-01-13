Умерла известная звезда польского кино: что произошло

13 января СМИ распространили информацию о смерти польской актрисы Барбары Рыльской, звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Однако вскоре стало известно, что смерть произошла, но речь шла не о Барбаре Брыльской, а о ее коллеге Барбаре Рыльской, сообщает Radio DTR.

Барбара Рыльская (фото из открытых источников)

Сообщение о смерти 88-летней актрисы Барбары Рыльской было опубликовано Ассоциацией польских деятелей театра 11 января, но уже в понедельник информация была обезображена.

Барбара Рыльская работала в театрах "Комедия" и "Квадрат" в Варшаве, а также играла на сцене Народного театра в Кракове.

Родилась актриса 20 июня 1936 года в Варшаве. В 1957 году окончила Государственную театральную школу в Варшаве. Ее карьера насчитывает множество фильмов и сериалов, среди которых "Последний курс", "Особенно опасный", "Беспокойная племянница", "Адам и Ева", "Квартиранты" и "Особняк на Зеленой".

Барбару Рыльскую часто сравнивали с американской актрисой Ширли Маклейн. Актриса Калина Энрусик в одном из своих интервью отметила, что если бы Рыльская жила и работала в США, она была бы звездой Бродвея.

В своих воспоминаниях Барбара рассказывала: "Я была самой шумной и строптивой выпускницей-актрисой. Однако меня беспокоило отсутствие приватности. Дошло до того, что люди, увидев меня, начали громко высказывать свое мнение... обо мне. Я часто слышала на улице, что я выгляжу хуже, чем по телевизору, и что мне следует одеваться поприличнее. театральной помадой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что г-н оптово умерла 18-летняя звезда шоу "Украина имеет талант" . Украинская гимнастка, танцовщица и участница талант-шоу "Украина имеет талант 4" Эмили Москаленко, также принимавшая участие во многих международных конкурсах, ушла из жизни в возрасте 18 лет.

Печальную новость сообщила ее мать Татьяна на своей странице в Facebook. Причина смерти пока не разглашается.

