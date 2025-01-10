Умерла мать ребенка Михаила Ефремова: чем она известна

В Москве (РФ) 10 января умерла известная российская актриса Евгения Добровольская. В последний год она боролась с тяжелым заболеванием и скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на МХТ имени Чехова.

Российская актриса Евгения Добровольская. Фото из открытых источников

Добровольская трижды была замужем. Скандальный российский актер Михаил Ефремов стал вторым ее супругом (для него самого это был третий брак). Пара поженилась в 1990 году и была вместе до 1997-го. В 1991-м у них родился сын, актер Николай Ефремов.

Совместная жизнь Добровольской и Ефремова была омрачена скандалами и драками. В актерской среде знали, что пара вместе пьет, и пьет сильно. Судьба сына сложилась тоже непросто. Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве, в 2023 году его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, писали росСМИ. Ему тогда провели срочную операцию. Как рассказывали соседи, Ефремов-младший, как и родители, злоупотребляет алкоголем. Также он состоит на учете у психиатра.





Добровольская сыграла во многих фильмах и сериалах, в том числе "Ирония судьбы-2". В театре (МХАТ, потом МХТ) она служила 33 года, сыграв десятки ролей. Неоднократно получала призы на театральных и кинофестивалях.

"При всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны", — сказано в некрологе МХТ.

Как сообщал портал "Комментарии", 7 января в возрасте 96 лет скончался известный французский политик Жан-Мари ле Пен. Днем ранее, 6 января, умер Борис Гройсман, отец бывшего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Ему было 77 лет. Соболезнования политику выразили десятки известных в Украине людей.



