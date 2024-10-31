Умерла обладательница самых больших губ в мире: ей было 35 лет

Российская инфлюэнсерша Кристина Рэй, известная как обладательница крупнейших губ в мире, погибла в Черном море близ Сочи. 35-летняя Кристина Рэй пропала без вести в конце сентября и только через месяц ее нашли мертвой в канализационном коллекторе.

Кристина Рэй. Фото из открытых источников

Исчезновение Рэй вызвало масштабные поисковые работы, длившиеся почти месяц. 29 октября появились сообщения о найденном теле женщины в канализационной системе. Полиция подтвердила, что это Кристина Рэй благодаря татуировкам на теле женщины и начала расследование обстоятельств ее смерти. Пока не установлено, стала ли смерть россиянки результатом несчастного случая, когда мощный поток воды затянул ее в канализацию, или это было насильственное преступление, и тело звезды намеренно оставили в водоотведении.

Кристина Рэй стала известна в 2011 году, когда попала в Книгу рекордов за "самые большие губы" в мире. Инфлюэнсерша начала увеличивать губы в 17 лет, а к 22 годам уже имела более 100 инъекций наполнителя для губ, которые обошлись женщине в 4000 фунтов.

Несмотря на то, что россиянка изначально была довольна титулом "самых больших губ", которые, по ее словам, привлекали взгляды людей на улице и сделали ее более уверенной, в последние годы Кристина Рэй решила избавиться от филлеров и вернуться к естественному виду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская туристка погибла во время съемки видео в Грузии. Она впала в пешеходный переход.

Также "Комментарии" писали о смерти двух бразильских инфлюэнсерок, отказавшихся одевать спасательные жилеты на катере. По их словам, жилеты мешали бы им делать селфи и загорать.



