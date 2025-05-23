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Умерла популярная актриса: она убила своего мужа

21 мая 2025 года скончалась бразильская актриса Доринья Дюваль в возрасте 96 лет.

сегодня, 12:00
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Автор:
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Slava Kot

Одна из самых противоречивых звезд бразильского шоу-бизнеса умерла в возрасте 96 лет. Актриса Доринья Дюваль была иконой мыльных опер, которая прошла путь от славы до тюрьмы за убийство собственного мужа.

Умерла популярная актриса: она убила своего мужа

Умерла бразильская актриса Доринья Дюваль. Фото: Acervo/Globo

21 мая 2025 года Бразилия попрощалась с актрисой Доринья Дюваль, которая прославилась ролями в культовых телесериалах, а затем оказалась в центре громкого уголовного дела за убийство своего мужа. Смерть Дориньи Дюваль подтвердила ее дочь, также актриса Карла Даниэль.

"Мы прощаемся с нашей матерью с болью, но и с облегчением. Она была матерью, бабушкой, подругой и человеком, подарившим бразильским зрителям много счастливых моментов", — написала Даниэль.

На пике карьеры в 1970-х годах Дюваль была одной из самых ярких звезд бразильского телевидения. Зрители знали ее по ролям в культовых мыльных операх, в частности "Irmaos Coragem", "Minha Doce Namorada" и "Selva de Pedra". В то время она была героиней прессы, объектом обожания миллионов зрителей и символом "золотых еры" мыльных опер в Бразилии. Однако блестящая карьера Дюваль прервалась из-за убийства мужа.

В 1980 году Доринья Дюваль вышла замуж за кинопродюсера Пауло Серхио Гарсиа Алькантару, который был на 16 лет младше ее. Отношения оказались ужасающими для актрисы. По ее словам, мужчина систематически унижал ее, называя "старой", открыто говорил о влечении к младшим женщинам, порой избивал Дюваль. Из-за очередной агрессии Дюваль в нападении ярости схватила пистолет и произвела три выстрела, которые убили ее мужа.

Суд признал ее виновной в убийстве и назначил 18 лет тюрьмы, но впоследствии приговор был сокращен до 6 лет. Это дело всколыхнуло бразильцев, видевших в ней жестокого убийцу, тогда как другие жертву домашнего насилия.

Умерла популярная актриса: она убила своего мужа - фото 2

Доринья Дюваль. Фото: Acervo/Globo

После освобождения из тюрьмы Доринья Дюваль уединилась, избегая прессы и публичности. Только в 2002 году она нарушила молчание, выпустив автобиографию, где откровенно рассказала о своей жизни, карьере и трагедии. Символической точкой в ее карьере стало появление в 2006 году в финальном эпизоде сериала "Belíssima", где канал Globo почитал легенд бразильского телевидения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 11-летней бразильской актрисы и модели Миллены Брандао.

Также "Комментарии" писали об испанской актрисе, которая была звездой, а теперь спит на скамейке в парке.



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