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Главная Новости Звезды персона Умерла участница шоу "МастерШеф": что известно
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Умерла участница шоу "МастерШеф": что известно

Стеллу будут помнить как хорошего человека, прекрасную коллегу, активную и влюбленную в свое дело

сегодня, 19:05
Автор:

Козлова Альбіна

Молодая и талантливая Стелла Клименко умерла 13 августа. Известно, что у 30-летней женщины остановилось сердце. Ранее, в июне, она болела COVID-19. Впрочем, смерть женщины вроде бы не связана с Коронавирусная болезнью. Об этом сообщает РБК-Украина.

Умерла участница шоу "МастерШеф": что известно

Стелла Клименко и Николай Люлько, фото Instagram

Стелла работала су-шефом в киевском ресторане "Аляска" и была владелицей фирмы по производству соусов, маринадов Stella Lalala. Ранее женщина жила в Китае и работала там. Стелла принимала участие в шоу "МастерШеф. Профессионалы-3".

В соцсетях о смерти женщины написал ее друг Николай Люлько, также принимавший участие в шоу. Николай ожидал, что Стелла выздоровеет и будет работать.

По словам Николая Люлька, Стеллу будут помнить как хорошего человека, прекрасную коллегу, активную и влюбленную в свое дело.

Также известно, что Стелла увлекалась кулинарией с 17 лет. Женщина закончила университет имени Винсента Пола в Люблине, училась на кафедре гастрономии.

Ранее она создала первую детскую кулинарную школу в Севастополе. Также Стелла принимала участие в открытии ресторана славянской кухни и доставки hand-made продуктов для европейцев в Китае, открытии Delicateca и "Пробки и крошки" во Львове.

Стелла работала шеф-поваром киевских ресторанов "Любовь-морковь", Aroma Espresso Bar, Bite & go Deli Café, занимала должность шеф-повара моно-ресторана "Утиные Истории" и готовилась издать свою книгу.

Как сообщал портал "Комментарии", умерла мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По данным СМИ, она мирно скончалась в госпитале в Лондоне. Женщина страдала от болезни Паркинсона. Хотя истинная причина смерти не называется.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/umerla-uchastnitsa-shou-mastershef-stella-1631631529.html
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